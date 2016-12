Tres germans menors conviuen diversos dies amb el cadàver de la mare

n Tres germans d'11, 10 i 5 anys han conviscut durant diversos dies amb el cadàver de la seva mare, de 40, en un pis de Palma on la dona va morir per causes naturals. Un dels petits va baixar al migdia d'ahir a un parc i va demanar ajuda a un jardiner de l'ajuntament a qui va explicar que ell i els seus germans portaven diversos dies sense menjar perquè la seva mare estava estirada sense reaccionar en un llit de la casa en què vivien. L'operari municipal va avisar agents del cos de policia de la capital balear, que es van desplaçar fins a l'habitatge i van comprovar que, com havia explicat el nen, en un dormitori es trobava la dona i que al pis hi havia dos menors més. La mare, immigrant africana, feia diversos dies que era morta, segons el relat dels petits, dels quals s'han fet càrrec professionals dels serveis socials. Els nens van ser traslladats fins a l'hospital Son Espases de Palma.