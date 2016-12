59.444 i 07.211: Els quarts premi deixen premis a Roses, Manlleu, Sort, Sant Andreu de la Barca i Barberà

El nombre 59.444 ha resultat agraciat amb un dels quarts premis de la Loteria de Nadal 2016. El nombre l'han cantat els nens del Col·legi Sant Ildefons en el Teatre Real de Madrid on se celebra el Sorteig Extraordinari nadalenc quan feia tan sols quatre minuts que havia començat el sorteig. Aquest segon premi ha recaigut, entre altres localitats, a Roses, Sort, Manlleu, Palma de Mallorca, Tarragona i Alcalá de Henares.

L'altre quart premi, el corresponent al número 07.211 ha sortit poc després de les 11:30 i pràcticament ha passat de puntetes per Catalunya, deixant premis només a Sant Andreu de la Barca i Barberà del Vallès. També ha deixat butlletes premiades a Andorra, Jaén, Madrid i Astúries.

En total el Sorteig Extraordinari de la Loteria Nadal 2016 reparteix aquest dijous 22 de desembre un total de 2.310 milions d'euros en premis, la qual cosa suposa 70 milions més que l'any anterior (2.240 milions), i els agraciats amb el 'Gros' rebran 400.000 euros al dècim, amb 660 milions d'euros a repartir amb aquest premi principal.

En concret, per cada euro jugat, els encertants del primer premi es portaran 20.000 euros; els de el segon, 6.250 euros; els de el tercer, 2.500 euros; els de les cambres, 1.000 euros; i els de els cinquens, 300 euros. També, hi haurà dues aproximacions premiades amb 20.000 euros cadascuna per als nombres anterior i posterior al del que obtingui el primer premi, altres dues aproximacions de 12.500 euros per als nombres anterior i posterior al segon premi i dues aproximacions més premiades amb 9.600 euros pels quals s'acostin al tercer premi.