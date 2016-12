Almenys 32 morts a Mèxic en diverses explosions en un mercat de pirotècnia

Un home observa la destrucció causada per les explosions.

n Diverses explosions registrades en un mercat de pirotècnia a Tultepec, al central estat de Mèxic, van causar 32 morts, 60 ferits i 12 desapareguts, segons l'últim balanç ofert pel fiscal de l'Estat, Alejandro Gómez. Va detallar que les víctimes són 15 homes -set menors d'edat i 8 adults- i 16 dones -una menor d'edat i 15 adultes. Sobre els ferits, va assenyalar que 47 estan hospitalitzats, nou ja han estat donats d'alta i 4 més van ser atesos al lloc dels fets.

«Tenim un total de dotze persones no localitzades o desaparegudes, que els familiars ens diuen que probablement podrien haver estat al lloc dels fets», va assenyalar Gómez. El succés va tenir lloc poc abans de les tres de la tarda hora local al Mercat de Pirotècnia de Sant Pablito, on es va registrar una onada d'almenys sis explosions quan es trobava molt concorregut.

El fiscal de l'Estat de Mèxic va explicar que alguns dels cossos estan tan cremats que serà necessari «obtenir un perfil genètic per corroborar la seva identitat amb els familiars de desapareguts». Gómez va explicar que no hi ha una hipòtesi sobre el que ha passat, ja que la prioritat ara és «atendre els ferits i dur a terme l'aixecament de cossos».