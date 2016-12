Erdogan relaciona el predicador Gülen amb el crim de l'ambaixador

n El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va afirmar que el policia turc que va assassinar dilluns Andrei Karlov, ambaixador rus a Turquia, era membre de la xarxa del predicador exiliat Fethullah Gülen, al qual Ankara acusa de terrorisme i d'organitzar el cop d'Estat del juliol passat. «L'assassí era un membre de la Fetus (Organització Terrorista Fethullah Gülen, terme amb el qual Ankara es refereix a la confraria), no es pot amagar això», va explicar Erdogan. El polític islamista va afirmar també que «hi ha diversos indicis que apunten als llaços estrangers d'aquesta persona».

L'assassí ha estat identificat com a Mevlut Mert Altintas, un policia turc de 22 anys que havia estat breument suspès del servei, com molts altres agents, després del fallit cop d'Estat del 15 de juliol, del qual el Govern acusa també Gülen. «El treball dels nostres serveis secrets i altres unitats d'investigació continua i donarem a conèixer el resultat final quan acabi», va afegir

«Desafortunadament, fins ara aquesta bruta organització està dins de les nostres Forces Armades, els nostres cossos policials. La neteja, per descomptat, continua i continuarà», va assenyalar el president.

Erdogan va disculpar l'actuació dels policies que van abatre Altintas en un tiroteig, en lloc de capturar-lo viu, en argumentar que l'assassí podria haver portat a sobre una bomba. Fins ara hi ha dotze persones detingudes en relació amb l'atemptat, entre ells diversos familiars del policia.

Gülen, per la seva banda, va emetre un comunicat en què es declarava «impressionat i profundament entristit» per l'assassinat i condemnava «de la manera més severa aquest abominable acte de terrorisme».

Per part seva, el president rus, Vladímir Putin, va concedir de manera pòstuma el títol d'Heroi de Rússia, la màxima distinció del país, a l'ambaixador rus assassinat a Ankara. El decret, publicat a la pàgina web de la presidència russa, assenyalava que la distinció s'atorga per «la fermesa i valor manifestats per Karlov en el seu càrrec d'ambaixador extraordinari i plenipotenciari a la República de Turquia, i la seva gran aportació a la realització de la política exterior de la Federació de Rússia».

Els funerals de l'ambaixador tindran lloc avui i inclouran una cerimònia de comiat a la seu del Ministeri d'Afers Exteriors de Rússia i un ofici religiós a la Catedral de Crist Salvador, el principal temple ortodox. La missa serà oficiada pel patriarca de l'Església ortodoxa russa, Kiril.

Putin ajorna una cita important

Putin va haver d'ajornar la seva tradicional roda de premsa anual, que s'havia de celebrar avui, per assistir a les exèquies de Karlov. «Atès que dijous tindran lloc els funerals de l'assassinat ambaixador de Rússia a Turquia, Andrei Karlov, el president ha adoptat la decisió de no oferir aquest dia la seva gran roda de premsa anual», va dir a la premsa el portaveu de la Presidència russa , Dmitri Peskov.

Les restes del diplomàtic van ser repatriades dimarts a la nit des d'Ankara, i a la seva arribada a Moscou van ser rebudes a l'aeroport pel ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, i el seu homòleg turc, Mevlut Cavusoglu, qui es trobava a Moscou per mantenir negociacions sobre el conflicte sirià.