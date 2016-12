Figueres ven un dècim d'un cinquè premi, el 19152

Un altre cinquè premi de la Rifa de Nadal, el 19152, ha estat molt repartit. Es tracta del segon cinquè premi i a Catalunya ha tocat a Sort, on la Bruixa d'Or ha venut 15 sèries d'aquest cinquè premi, Barcelona amb dos dècims, Sant Salvador de Guardiola també dos dècims, Mataró un dècim, Figueres un dècim i Mollerussa també un altre dècim. El 19152 està dotat amb 60.000 euros la sèrie. A l'Estat també ha caigut també a Madrid, La Corunya, València, Granada, Guadalajara i Jaén, entre altres poblacions.

El número 19.152 ha resultat premiat amb el segon dels vuit cinquens premis de la Rifa Extraordinària de Loteria de Nadal, dotat amb 60.000 euros per sèrie.

El número ha estat cantat a les 10.46 hores en el novè filferro de la quarta taula.

Segon any que toca un cinquè premi a Figueres

Dolors Román celebrant que ha tocat part del cinquè premi

A Figueres nombrosos veïns s'han acostat cap al carrer Besalú, en ple centre de la ciutat, després de saber-se que havia caigut part del cinquè premi.

La propietària, Dolors Román estava molt contenta per haver repartit la sort a la ciutat per segon any consecutiu. En aquest administració com ha explicat fant figures de papiroplèxia amb els dècims perquè els porti sort i enguany ha funcionat altra vegada.

El tercer dels premis que ha aparegut aquest any també ha estat, com els dos anteriors -un quart i un altre cinquè-, molt repartit. Concretament, ha anat a parar a administracions d'Àvila, Guadalajara, Lleida, Jaén, Burgos, A Corunya, Madrid, Múrcia, Segòvia, Toledo, Astúries, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Granada, la Rioja, Lugo, València, Àlaba, Alacant, Balears, Càceres, Cadis, Ciudad Real, Conca, Girona, Guipúscoa, Huelva, Las Palmas, Lleó, Màlaga, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Toledo i Valladolid.

La Rifa Extraordinària de Nadal reparteix aquest dijous 22 de desembre 2.310 milions d'euros en premis, i els premiats amb el Grossa rebran 400.000 euros al dècim, amb 660 milions d'euros a repartir amb aquest premi principal.

Des de 2014, Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) permet cobrar el mateix dia els premis de la Rifa de Nadal, a partir de la tarda-nit del dijous 22 de desembre.