El Govern vol currículums anònims per evitar el sexisme

n El Govern treballarà amb les empreses de selecció de talent per proposar un codi amb bones pràctiques en els processos de selecció com, per exemple, que els currículums siguin anònims per així evitar que hi hagi sexisme en les eleccions. La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ho va anunciar en una compareixença davant la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats per informar sobre les línies generals de la política del seu departament. Montserrat va assenyalar que al Regne Unit s'ha posat en marxa una iniciativa molt similar que està tenint un èxit important.

L'Executiu, segons la titular de Sanitat, desenvoluparà un pla de lluita contra la bretxa salarial que inclourà mesures molt específiques per aconseguir que hi hagi més dones en llocs de responsabilitat, tant a les petites i mitjanes empreses com a les multinacionals.

«M'encantaria que no haguessin d'existir quotes, però sóc molt conscient de la importància que tenen per aconseguir superar una situació que és absolutament il·lògica», va assegurar Montserrat.

Va destacar que és «una qüestió de justícia» que les dones, que representen el 51 per cent de la població espanyola, estiguin presents a tots els àmbits: polític, social, cultural i econòmic.

La ministra va explicar que el seu departament es posarà a treballar amb les universitats i escoles de negoci per desenvolupar més casos d'empreses protagonitzats per dones que puguin utilitzar en els seus cursos i que permetin visibilitzar més la presència de dones en llocs de responsabilitat a les empreses.