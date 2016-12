Un pessic de la Grossa de Nadal, el 66513, cau a Barcelona

Altres cinquens premis que han caigut parcialment han estat el 60272, amb 30 sèries venudes a Barberà del Vallès (que també ha venut part del quart premi 59444) i dos dècims a Sant Andreu de la Barca, un a Blanes, un a Castelló d´Empúries i un al Catllar, en total 1,8 milions d´euros. Per la seva banda, el 68981 ha repartit 1,9 milions d´euros a Mollerussa (30 sèries) i a Sort i Barcelona, amb dues i una sèrie, respectivament, mentre que el 19152, amb 15 sèries venudes a Sort i set dècims a Barcelona (2), Sant Salvador de Guardiola (2), Mataró, Figueres i Mollerussa, ha deixat 942.000 euros.

A més, el 22259 ha premiat una sèrie a Barcelona i sis dècims venuts a Esplugues de Llobregat (2), Barcelona, Sant Andreu de la Barca, Llançà i Lloret de Mar, 96.000 euros en total; el 91917 ha deixat una sèrie premiada a Sort (60.000 euros) i el 39415 una altra a Vic (60.000 euros).

Pessics de la Grossa a Barcelona

Inicialment, constava que la Grossa, que reparteix 4 milions d´euros per sèrie, havia caigut íntegrament a Madrid, a l'administració situada al Paseo de la Esperanza, número 4. Al migdia, però, s´ha sabut que l´administració número 65 de Barcelona havia repartit una sèrie del 66513 i l'havia venut entre els clients que desitjaven un número acabat amb 13.

Com a curiositat, entre els afortunats que van comprar el número de la Grossa a Madrid, hi ha alguns treballadors de la seu del PSOE del carrer Ferraz, segons ha explicat la mateixa formació al Twitter, on assegura que és "un gran final per un any difícil".

Pel que fa el segon premi, ha deixat una sèrie afortunada a Barcelona i Salou –entre les dues administracions han repartit 2,5 MEUR- i una vintena de dècims molt escampats per la geografia catalana, concretament cinc a Calafell, tres a Barcelona, dos a Vilobí d´Onyar, dos a Vic i un a Castelldefels, Abrera, Esplugues de Llobregat, l´Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Viladecans, Castell-Platja d´Aro, Olot, Portbou, Lleida, Deltebre, Falset i Vinyols i els Arcs.

Quatre sèries afortunades dels quarts premis 59444 i 07211

D´altra banda, l´administració de loteria de Sort i un estanc de Manlleu han repartit una sèrie cadascú del 59444, del qual també s´han premiat dos dècims a Barcelona, i un a Roses i Batea. Pel que fa l´altre premiat, el 07211, s´ha venut una sèrie a Sant Andreu de la Barca i a Barberà del Vallès –en una administració situada a l´Avinguda Generalitat que també ha donat un cinquè premi. En total, 880.000 euros.

En canvi, Catalunya no ha vist passar el tercer premi, que ha estat per al 78748 i ha caigut íntegrament al municipi navarrès de San Adrián.

Els catalans s´havien gastat uns 380 milions d´euros en loteria de Nadal, amb una despesa mitjana per habitant d´uns 50 euros.