Un jove tunisià de 24 anys és el principal sospitós de l'atemptat al mercat de Berlín

n Anis Amri, tunisià de 24 anys presumptament implicat en el mortal atemptat de dilluns a Berlín, es va convertir en la persona més buscada a Alemanya, que va emetre una ordre de detenció europea i va oferir fins a 100.000 euros de recompensa per pistes que ajudin a trobar-lo. El jove, vigilat per les autoritats de Berlín fins al setembre passat, centra les sospites de les forces de seguretat després que dimarts quedés en llibertat l'únic detingut després de l'atac, en què van morir 12 persones i que va ser reivindicat pel grup gihadista Estat Islàmic (EI).

Amb l'advertiment que pot ser violent i anar armat, la Fiscalia Federal i l'Oficina Federal d'Investigació Criminal van demanar la col·laboració ciutadana i van difondre fotografies de Amri, que va entrar a Alemanya l'estiu de 2015 i va veure com la seva sol·licitud d'asil era rebutjada el passat juny.

Constava a les bases de dades de persones perilloses que manegen les forces antiterroristes alemanyes, però els investigadors el busquen en haver-se trobat documentació amb el seu nom a la cabina del camió que va atropellar els visitants del mercat nadalenc, on així mateix 48 persones van resultar ferides. Era el certificat que va rebre quan la seva petició d'asil va ser denegada i en el qual li permetien seguir al país perquè no era possible la seva expulsió en no tenir la documentació necessària.

El ministre d'Interior, Thomas de Maizière, va explicar després de comparèixer en una reunió extraordinària al Parlament que «és un sospitós, però no obligatòriament l'autor» de l'atemptat.

El responsable d'Interior de Renània del Nord-Westfàlia, Ralf Jäger, va assenyalar que va ser en aquest estat federat on es van iniciar les investigacions sobre Amri per la seva presumpta implicació en un «delicte greu contra la seguretat de l'Estat», tot i que ara les porta Berlín, on el jove residia.

Les autoritats de Berlín van explicar més tard que van mantenir el jove vigilat des de març fins a setembre davant les sospites que pretenia cometre un robatori per comprar armes automàtiques i, presumptament, perpetrar després un atemptat, però l'operatiu es va tancar en no trobar proves que sustentessin les acusacions.

El centre de coordinació antiterrorista, amb el qual comparteixen informació les diferents administracions regionals, cossos policials i els serveis secrets, havia intercanviat dades sobre el seu cas per última vegada al novembre.

Segons va explicar Jäger, el tunisià va entrar a Alemanya a través de l'estat de Baden-Württemberg -una ruta menys freqüentada que les de Baviera- entre juny i juliol de 2015 i des de llavors havia demostrat una «alta mobilitat».

La seva expulsió havia quedat en suspens perquè no es comptava amb la documentació necessària. Tunísia, va revelar Jäger, va negar durant cert temps que es tractés d'un ciutadà seu i no va enviar els papers requerits fins a ahir.

Amri era sospitós de mantenir vincles amb cercles islamistes a Alemanya i es creu que estava relacionat amb una xarxa que liderava Abua Walaa, detingut el novembre i acusat de captar i ensinistrar joves per enviar-los a combatre amb l'EI a Síria i l'Iraq.