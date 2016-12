L'expresident israelià Moshe Katsav surt de la presó després de cinc anys

n L'expresident d'Israel Moshe Katsav va sortir de la presó en llibertat condicional després de cinc anys tancat, en obtenir una rebaixa de la seva pena per violació i assetjament. Les primeres imatges de Katsav en llibertat mostraven l'exmandatari al costat de la seva dona als voltants de la presó, on ha complert dos terços dels set anys de condemna que li va ser imposada.

La Fiscalia General de l'Estat va sol·licitar diumenge una pròrroga d'una setmana abans d'aplicar l'indult per tal de donar opció a les parts a presentar un recurs, però ahir va anunciar que no hi havia raons per retardar l'alliberament.

L'expresident podrà estar ara fora de presó però complint una sèrie de restriccions que li impedeixen concedir entrevistes als mitjans de comunicació, viatjar a l'estranger durant els dos pròxims anys o abandonar casa seva entre les deu de la nit i les sis del matí. Tampoc podrà treballar en un lloc en el qual tingui dones sota la seva direcció.

A més, haurà de seguir el pla de l'Autoritat de Rehabilitació de Presoners, que inclou assistir a lliçons diàries de Torà, reunions de grup setmanals de tractament religiós i sessions amb un terapeuta psicosocial, va detallar el diari Yediot Aharonot.