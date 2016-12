L'exvicepresidenta de Castella i Lleó, multada amb 1.800 ? per conduir borratxa

n La procuradora del Grup del PP a les Corts de Castella i Lleó Rosa Valdeón ha estat condemnada al pagament d'una multa de 1.800 euros i a la privació del carnet de conduir per espai de vuit mesos i dos dies com a autora d'un delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, tipificat a l'article 379.2, del Codi Penal, amb motiu de l'incident protagonitzat el 9 setembre de 2016 quan el seu vehicle es va veure implicat en un accident a la província d'Àvila.

Valdeón va comparèixer voluntàriament acompanyada del seu lletrat davant l'instructor de la sala civil-penal del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó i es va manifestar d'acord amb l'escrit d'acusació del fiscal, procedint-se a continuació a dictar sentència de conformitat.

«Atès que es tracta d'un supòsit típic i que no presenta cap tret d'especial gravetat», l'acord assolit amb l'acusació pública, que inclou l'obligació de la procuradora d'indemnitzar l'asseguradora Globalis amb l'import de la reparació dels danys soferts pel camió amb el qual va impactar el dia dels fets, estableix una rebaixa d'un terç en la condemna finalment establerta, que originàriament era de set mesos i quinze dies de multa, amb una quota diària de 12 euros, i la retirada del carnet per un any i tres dies.

Es donen com a fets provats que el dia 9 de setembre de 2016 la condemnada transitava per la carretera A-6 (Madrid-la Corunya), en sentit la Corunya, al comandament del turisme de la seva propietat, fent-ho mediatitzada per la prèvia ingestió de líquids alcohòlics, fet que minvava les facultats necessàries per al trànsit automobilístic. A causa d'això, a l'altura del quilòmetre 117,500, dins el terme municipal d'Orbita (Àvila), el seu vehicle va impactar amb un camió al qual avançava, fruit de la qual cosa el mateix va patir desperfectes a la part frontal i lateral esquerra.

Amb posterioritat, i quan l'acusada transitava per la carretera A-11, va ser requerida per agents de la Guàrdia Civil per dur terme diligències de determinació del grau d'impregnació alcohòlica, efectuades en el terme municipal de Morales de Toro (Zamora).