Una ONG dóna l'evacuació d'Alep per acabada i la Creu Roja diu que continua

n El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) va assegurar que l'evacuació dels assetjats de l'est de la ciutat siriana d'Alep encara continua, tot i que l'Observatori Sirià de Drets Humans va afirmar que l'última tanda de persones va abandonar la zona assetjada. «L'operació continua, pot ser que duri tota la nit o fins i tot fins demà (avui), encara no sabem, depèn de la situació», va explicar la portaveu del CICR a Síria, Ingy Sedky, que està sobre el terreny a Alep.

No obstant això, l'Observatori va assenyalar que l'últim grup de persones va abandonar els barris assetjats de l'est de l'urbs i que l'exèrcit nacional controlava tot Alep, excepte el districte de Yamiat Al Zahra, ubicat a l'extraradi occidental. De moment, els mitjans de comunicació oficials no han declarat la fi del procés d'evacuació.

L'operació, que ha suposat la sortida de civils, combatents malalts i ferits, va començar dijous passat, tot i que ha patit diverses interrupcions per diferències entre les parts. Segons el CICR, més de 25.000 persones han estat evacuades dels districtes assetjats a àrees a l'oest de la província d'Alep, en poder de l'oposició, mentre que l'ONU ha rebaixat la xifra a 19.000 i l'Observatori a 17.000.

Durant la jornada d'ahir, el procés va patir un retard de diverses hores per discrepàncies entre les parts, el que també va obstaculitzar la sortida de persones dels pobles de majoria xiïta de Fua i Kefraya.