La loteria de Nadal 2016 en directe, a Diari de Girona

Aquest dijous totes les mirades tornaran a estar posades al Teatro Real de Madrid on, un 22 de desembre més, es viurà un dia màgic, carregat de nervis i il·lusió. Des de Diari de Girona, et proposem viure amb nosaltres el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2016, que busca repartir un total de 2.310 milions d'euros en premis, setanta més que l'any passat. Si fossis un dels agraciats amb la Grossa, sàpigues que rebràs 400.000 euros per cada dècim. I és que, en total, aquest premi principal repartirà 660 milions d'euros.

A partir de les 8 del matí, a DiarideGirona.cat t'informarem de tot. Perquè no et perdis cap detall d'aquest tradicional sorteig nadalenc, pots consultar tota l'actualitat a www.loterianadal.cat. Allà trobaràs, les últimes notícies, el comprovador de números per saber si el teu número ha estat premiat, informació útil sobre la Loteria de Nadal 2016 i els seus premis, els llocs agraciats, consells per cobrar els dècims, idees per invertir els diners...

A més, mitjançant la nostra senyal de vídeo podràs seguir al minut tota l'actualitat relacionada amb el Sorteig; coneixeràs a l'instant els números premiats, podràs consultar els premis menors, utilitzar el comprovador per descobrir si els teus dècims han estat tocats per la fortuna ...



Com funciona el sorteig de la Loteria de Nadal?

El sorteig es realitza amb dos bombos, un per les boles dels números i un altre per les boles dels premis. El bombo dels números, el de més grandària, és l'encarregat de recollir les 100.000 boles de números que seran sortejats, mentre que el bombo petit conté les 1.807 boles de premis, entre elles la del Premi Gros que repartirà 4 milions d'euros per sèrie (400.000 euros al dècim), és a dir, 660 milions d'euros en el total de les 165 sèries de les que consta el sorteig.

Al nostre web també podràs veure el costat més humà d'aquest dia tan assenyalat del calendari: galeria dels assistents al sorteig, dels afortunats, els vídeos de la celebració, els memes de la loteria, les curiositats de la jornada ...

Volem viure amb tu aquest dia tan màgic i proporcionar-te tota la informació d'última hora a l'instant. Ara només falta dur-te la sort i viure el sorteig amb tota la il·lusió. I si no, encarà quedarà el Sorteig del Nen.