El sorteig repartirà 2.310 milions d'euros en premis

El Sorteig Extraordinari de la Loteria Nadal 2016 repartirà aquest dijous un total de 2.310 milions d'euros en premis, fet que suposa 70 milions més que l'any anterior (2.240 milions), i els premiats amb la Grossa rebran 400.000 euros al dècim, amb 660 milions d'euros a repartir amb aquest premi principal.

El segon premi ascendirà a 1,25 milions d'euros per sèrie (125.000 euros el dècim) i el tercer és de 500.000 euros per sèrie (50.000 euros el dècim). A més, com l'any passat, hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros (20.000 euros el dècim) i vuit cinquens de 60.000 euros (6.000 euros el dècim). També hi haurà 1.794 premis de 100 euros.

En concret, per cada euro jugat, els encertants del primer premi es portaran 20.000 euros; els del segon, 6.250 euros; els del tercer, 2.500 euros; els dels quarts, 1.000 euros; i els dels cinquens, 300 euros.

També hi haurà dues aproximacions premiades amb 20.000 euros cadascuna per als números anterior i posterior al primer premi, altres dues aproximacions de 12.500 euros per als números anterior i posterior al segon premi i dues aproximacions més premiades amb 9.600 euros per als que s'acostin al tercer premi.

Tot i així, en 2013 el Govern espanyol va fixar un gravamen del 20% als premis a partir dels 2.500 euros, de manera que dels 400.000 euros que guanyés el portador del dècim premiat amb la grossa ingressaria un import de 320.500 euros.