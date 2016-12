El cost de les pensions es dispara fins als 20.000 milions al desembre

n El Govern ha d'afrontar el pagament de les pensions del mes de desembre, que inclouen l'extra de Nadal, que suposarà un desemborsament de gairebé 20.000 milions. D'una banda, es destina la xifra rècord de 8.623,2 milions d'euros al pagament de les pensions mensuals, un 3,14% més que en el mateix mes de 2015. A aquesta quanitat s'hi sumen els 9.500 milions d'euros que es van retirar del Fons de Reserva (la «guardiola de les pensions») per afrontar la paga extra. Així mateix, per fer front a la liquidació de l'Impost sobre la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) corresponent a les pagues ordinària i extraordinària es van haver de treure del FONS altres 936 milions de la 'guardiola'. En total, una mica més de 19.000 milions d'euros.

El nombre de pensions va avançar al desembre un 1,2% respecte al mateix mes de 2015, fins a un total de 9.473.482 pensions, nou màxim del sistema. Del total de pensions, més de la meitat, 5.784.748, corresponen a pensions de jubilació. La pensió mitjana de jubilació es va situar a l'inici d'aquest mes en els 1.050,82 euros, un 2,07% més que en igual mes de 2015. Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), es va situar al desembre en 910,2 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment interanual de l'1,9%.

Les de jubilació, al capdavant

La major part dels més de 8.623 milions d'euros destinats a pagar la nòmina dels pensionistes va anar a parar a les pensions de jubilació, amb 6.078,7 milions d'euros (un 3,8% més), seguit de les pensions de viduïtat, a les quals es van dedicar 1.515,3 milions d'euros (+1,5%), amb una prestació mitjana de 640,89 euros. Per la seva banda, a les pensions d'incapacitat permanent es van destinar 880 milions d'euros (+1,5%) amb una mitjana de 931 euros; les d'orfandat van sumar 127,7 milions d'euros (+1,3%) i una mitjana de 376,2 euros; i les pensions en favor de familiars van representar 21,9 milions (+3,9%), amb una mitjana de 528,64 euros.

Menys de 1.000? a Catalunya

La pensió mitjana a Catalunya s'ha situat aquest mes de desembre en els 944,54 euros, el que representa un increment del 2,1% respecte el mateix mes del 2015, segons ha informat aquest dijous el Ministeri d'Ocupació. A Catalunya s'han abonat 1.695.860 pensions –un 1,1% més que al desembre del 2015-, de les quals la gran majoria 1.084.288 són prestacions per jubilació, amb un import de 1.067,98 euros, uns 18 euros més que la mitjana estatal (1.050,82 euros). Pel que fa la resta de les 1.695.860 pensions a Catalunya, 165.637 van ser per incapacitat permanent, 396.258 per viduïtat; 48.261 per orfandat i 1.416 per favor de familiars. Per demarcacions, a Barcelona la mitjana ha estat de 977,93 euros; de 830,09 euros a Girona; 795,65 euros a Lleida i 881,13 euros a Tarragona.