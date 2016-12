L'ajustada victòria de Pablo Iglesias a la consulta d'Podem sobre les regles de joc de la seva propera Assemblea Ciutadana ha servit per reforçar el sector del número dos, Íñigo Errejón, que ara ja sap que té el suport de la militància per donar la batalla per les seves idees a Vistalegre II.

La proposta 'Podem per a totes' i el sistema de votació 'Desborda', dissenyat pel secretari d'Organització, Pablo Echenique, defensat per Iglesias, ha guanyat la consulta per la mínima, amb el vot de 40.830 ( 41,57 per cent ) dels gairebé 100.000 militants que han participat.

Però els 'errejonistas', signants del manifest 'Recuperar la il·lusió', han aconseguit el 39,13 per cent dels vots (38.419 vots), només 2.411 menys que Iglesias, amb el que es veuen reforçats per mirar d' "igual a igual "al sector 'pablista' en el seu pròxim congrés.

En Vistalegre II, en qualsevol cas, s'imposaran les normes defensades per Pablo Iglesias i es discutiran i votaran de forma conjunta els projectes polítics i les candidatures.

El que segueix sense estar en discussió és el lideratge d'Iglesias. Ho ha dit així el propi Errejón en roda de premsa per valorar els resultats d'aquesta consulta que demostren, al seu parer, que en el partit morat hi ha "dos projectes equilibrats" i "complementaris", que han de "entendre".

A Errejón se l'ha vist avui amb força per apel·lar a abandonar la lògica del "tot o res" i per confirmar que assumeix el repte i el desafiament de defensar el seu projecte polític a la propera assemblea ciutadana.