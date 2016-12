El Govern portuguès legalitza Uber i altres plataformes de transport

n El Govern portuguès va aprovar ahir una proposta de llei que legalitza les plataformes de transport com la nord-americana Uber o l'espanyola Cabify, que fins ara operaven al país en un buit legal. La normativa va ser aprovada en consell de ministres i regula el «transport de passatgers en vehicles ordinaris» (TVde per les seves sigles en portuguès), que no porten un distintiu que pertanyen a una empresa, com és el cas del taxi.

«El TVde comprèn una activitat privada, desvinculada d'un règim de servei públic, però que, per la seva creixent rellevància social, ha de quedar sotmesa a un conjunt de regles que assegurin els drets dels consumidors», recull el comunicat del consell de ministres.

La regulació d'aquesta activitat es diferencia més de la que regeix el sector del taxi «ja que es tracta de serveis organitzats segons lògiques diferents, satisfent públics i necessitats que, en àmplia mesura, es diferencien de manera clara». El titular de Medi Ambient, João Matos Fernandes, va assenyalar que els operadors d'aquest tipus de transport s'han de sempre entitats col·lectives i mai persones individuals.