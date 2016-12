Preocupació de la policia alemanya per filtracions a un líder islamòfob

n Un tuit del líder del moviment islamòfob Pegida, Lutz Bachmann, dues hores després de l'atemptat de dilluns contra un mercat de Nadal a Berlín, en què apuntava a un ciutadà tunisià -Anis Amri- com a principal sospitós, ha obert un debat sobre possibles filtracions a la policia.

«Informació interna de la direcció de la Policia de Berlín: autor, tunisià musulmà. Que el fiscal federal ho assumeixi indica la veracitat», escrivia el líder de Patriotes contra la Islamització d'Occident (Pegida) a la xarxa poc després de les deu de la nit del mateix dia de l'atemptat.

El tuit, que en el seu moment va passar desapercebut, té ara una nova dimensió després que dimecres es conegués que es busca un ciutadà tunisià de 24 anys després de trobar la seva documentació a la cabina del camió amb què es va cometre l'atemptat, en el qual van morir 12 persones i gairebé cinquanta van resultar ferides.

«Podem descartar de manera definitiva que el dimecres 19 hi hagués informacions sobre la nacionalitat tunisiana del sospitós», afirmava ahir la policia de Berlín també via Twitter com a reacció al debat suscitat.

El tuit de Bachmann generava també el dubte de si la policia podria haver estat seguint la pista al tunisià Anis Amri després d'haver-se comès l'atemptat tot i la detenció en un primer moment d'un sol·licitant d'asil pakistanès.

Després de la posada en llibertat del pakistanès, l'únic detingut fins al moment, per falta de proves, i la recerca ara del tunisià com a principal sospitós amb una ordre europea de detenció, els mitjans es pregunten si el tuit de Bachmann va ser una casualitat o si té una font a la policia.

«Estimats mitjans, ho confesso, per descomptat només comptava amb la meva bola de vidre, no amb un informant. I ara, si us plau, silenci, ok?», responia ahir el mateix Bachmann en un tuit. El líder de Pegida, doncs, es va mostrar suposadament sorprès pel seu tuit premonitori.

«Llavors, la meva informació d'una hora després de l'atemptat era certa? La policia busca ara un tunisià», escrivia dimecres poc després de conèixer l'ordre de detenció europea dictada per la Fiscalia.