El sospitós de l'atemptat a Berlín mor a Milà en un tiroteig amb la Policia

La Policia italiana ha matat aquesta matinada a Milà Anis Amri, el sospitós d'haver perpetrat l'atemptat que va provocar 12 morts dilluns a Berlín.

Amri ha obert foc contra dos agents de la Policia quan han intentat parar-lo per demanar la documentació la matinada de dijous a divendres a la zona de Sesto San Giovanni, a Milà. Un dels agents ha disparat contra Amri i ha acabat amb la seva vida. Hi ha un agent ferit però la seva vida no corre perill.

Amri estava en cerca i captura com a principal sospitós de l'atemptat que ha acabat amb la vida de 12 persones i va deixar 48 ferits en un mercat nadalenc del centre de Berlín aquest dilluns.