La Creu Roja confirma el final de l'evacuació de la ciutat siriana assetjada d'Alep

n El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) va confirmar el final del procés d'evacuació de civils i combatents de l'est d'Alep, d'on 35.000 persones han pogut sortir, entre les quals hi ha cent ferits i malalts greus. Aquestes persones van ser evacuades amb l'ajuda del CICR i de la Mitja Lluna Roja Siriana i portades a zones rurals de la província d'Alep. «La nostra prioritat, a més d'ajudar els més vulnerables, va ser garantir que els civils sortissin per la seva pròpia voluntat», va explicar la directora de la delegació del CICR a Alep, Marianne Gasser. «Hi ha comunitats els barris de les quals han estat devastats per la violència i famílies que han estat lluitant durant mesos per trobar seguretat, menjar, assistència mèdica i un refugi adequat. Se'ls veia desesperats per anar-se'n, tot i que la situació era extremadament dolorosa i confusa», va afegir.

A causa de les baixes temperatures, la gent va començar a cremar tot el que trobava, incloses mantes i roba, per mantenir la calor, mentre esperaven. L'evacuació, que va començar dijous de la setmana passada, va quedar bloquejada en diverses ocasions a causa de les negociacions entre les diferents parts i va estar lligada a una operació similar als pobles assetjats de Fua i Kefraya.