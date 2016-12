Dos libis amb armes falses segresten un avió i el fan aterrar a Malta

n Dos ciutdans libis amb armes falses van segrestar un avió de la companyia Afriqiyah Airwais amb 117 persones a bord i van fer que aterrés a la capital de Malta, La Valetta, on després d'hores de negociació van acabar alliberant els ostatges i entregant-se. El primer ministre maltès, Joseph Muscat, va explicar l'evolució d'aquesta «crisi», que va començar quan es va notificar el desviament d'un avió que havia sortit de la ciutat meridional líbia de Sabha amb destinació a Trípoli, a la vora del Mediterrani.

L'aeronau, un Airbus A320, va aterrar cap a dos quarts de dotze del matí a l'aeroport internacional de la Valetta i va romandre durant hores sobre la pista, mentre els segrestadors retenien els passatgers i negociaven amb les autoritats. A bord hi havia 111 passatgers, entre ells 82 homes -dos d'ells els segrestadors-, 28 dones i un nen, i a més hi havia sis membres de la tripulació, va aclarir Muscat en la seva compareixença.

El primer ministre va informar que es va instar els segrestadors a alliberar tots els passatgers abans de començar qualsevol tipus de negociació, ja que van reclamar l'entrada de dos negociadors maltesos a l'avió, una petició que va ser rebutjada. «Els segrestadors van pensar i posteriorment van acceptar», va explicar Muscat.

D'aquesta manera, els passatgers van anar sortint de l'aeronau en grups, a poc a poc i amb aparent tranquil·litat, tal com es va poder veure en la retransmissió de la televisió pública maltesa. Després dels viatgers van començar a sortir de l'aeronau els membres de la tripulació.

Cap a dos quarts de quatre de la tarda, els dos segrestadors es van entregar a les autoritats malteses, que els esperaven als peus de l'avió per emmanillar-los i posteriorment posar-los sota custòdia per a un interrogatori.

El primer ministre maltès va anunciar l'alliberament de l'aeronau amb un tuit: «Els últims membres del passatge estan abandonant la nau al costat dels segrestadors», va avançar, tot afegint que «els segrestadors s'han rendit, han estat escorcollats i ja han estat posats sota custòdia».

El primer ministre va informar que els dos segrestadors comptaven amb una granada de mà i dues pistoles, però finalment es va desmostrar que les armes eren falses. A més, va assenyalar que els passatgers, una vegada interrogats, tornaran a Líbia en un altre vol de la mateixa companyia, Afriqiyah Airwais. Finalment va agrair a totes les autoritats que «s'han involucrat en l'exitòs final d'aquesta crisi».

Muscat va destacar que no té constància que els dos segrestadors volguessin amb aquesta acció sol·licitar asil al país insular. De fet, encara no està clar l'objectiu del segrest, tal com van apuntar mitjans com Malta Today, que va informar que els segrestadors eren seguidors del dictador libi Muammar al-Gaddafi i provenien de la ciutat de Sabha.

El mateix diari va identificar un dels segrestadors com Mousa Saha i va assegurar que tots dos formen part d'un grup polític anomenat Al-Fateh al-Gadida. Una de les tesis que estudien els mitjans maltesos és que pretenien reclamar l'alliberament de Seif al Islam, fill del dictador i condemnat a mort per la seva vinculació amb la repressió posterior a l'aixecament popular armat de febrer de 2011.