Interior sospita que el terrorista de Berlín tenia contactes a Espanya

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dissabte que els serveis d'informació estan estudiant la possible connexió a través d'Internet d'un resident a Espanya i de Anis Amri, l'autor de l'atemptat amb un camió de gran tonatge en un mercat nadalenc a Berlín el passat 19 de desembre.

"De les dades que rebem de forma recíproca el que fem és estudiar totes les possibles relacions amb el nostre país, amb una persona en concret", ha assegurat Zoido.

Zoido ha afegit que la Guàrdia Civil ha estat informada d'aquesta possible connexió amb el tunecino Anis Amri, el presumpte autor de l'atemptat a Berlín que va ser abatut aquest divendres per la policia italiana en un control rutinari a Milà.

El titular de l'Interior ha demanat prudència per tractar-se d'una informació sensible que està sent analitzada per les forces de seguretat per decidir si es duu a terme alguna detenció a Espanya. En aquest sentit, ha tornat a enaltir la professionalitat de la Policia, la Guàrdia Civil i la "bona relació" amb la resta de cossos autonòmics.