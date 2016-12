El sospitós de l'atemptat de Berlín mor en un tiroteig a Milà i obre interrogants

n El tunisià de 25 anys sospitós de cometre l'atemptat de Berlín, Anis Amri, va morir ahir durant un tiroteig a Milà i amb la seva mort s'obren els interrogants sobre quin era el seu destí o els seus contactes a Itàlia. Un control policial rutinari, una casualitat -així van assegurar les autoritats italianes- acabar amb la vida del principal sospitós de l'atemptat contra el mercat de Nadal de Berlín en què van morir 12 persones.

El ministre de l'Interior italià va confirmar que no hi havia «cap dubte» sobre la identitat d'Amri i va informar que el tiroteig es va produir cap a les tres de la matinada al barri milanès de Sesto San Giovanni, quan el sospitós va ser aturat per la Policia nacional en un control de seguretat. La patrulla formada pels agents Cristian Novio, de 36 anys, i Luca Scatà, de 29, va demanar els documents al tunisià que es trobava sol a l'esplanada davant de la parada de metro de Sesto San Giovanni.

En una roda de premsa, el cap de policia de Milà, Antoni de Iesu, va explicar que el tunisià parlava italià encara que amb accent estranger i que en demanar-li els documents de la seva motxilla, va treure una pistola que portava carregada i va obrir foc contra un dels dos agents, que va ser ferit en una espatlla. El policia ferit va disparar contra Amri, a qui també va ferir i va intentar protegir-se darrere d'un cotxe, però l'altre agent-un policia que feia 9 mesos que estava en servei- va aconseguir disparar-li en un costat, ferida que li va produir la mort a l'acte. El policia ferit va ser operat per extreure-li la bala de l'espatlla i la seva vida no corre perill, van assegurar fonts policials.

La investigació

La pistola del ciutadà tunisià era del calibre 11 i és de fabricació alemanya, i ara s'haurà de comprovar si va ser la mateixa que es va utilitzar a Berlín per disparar al camioner polonès encara que tot indica que és així, va assegurar De Iesu. El cap de Policia de Milà va explicar que Amri estava sol, però que es desconeix si esperava algú que li recollís o si feia temps per tornar a agafar un tren o un autobús al matí. La policia no va voler donar més detalls ja que s'ha obert una investigació i va destacar que únicament se sap que havia arribat des de França al voltant de la 1 de la matinada i va passar per l'estació Central de Milà i després va arribar a la parada de metro de Sesto San Giovanni.

També van explicar que a la motxilla van trobar una petita navalla, diversos bitllets de 100 euros, però cap telèfon mòbil o documents. Posteriorment, la policia va anunciar que va trobar el mòbil al camió amb què s'havia perpetuat l'atemptat a Berlín. Actualment s'està analitzant.

Les reaccions

Tant el ministre d'Interior italià, Carlo Minniti, com poc després el primer ministre d'Itàlia, Paolo Gentiloni, van agrair a les forces de l'ordre la seva tasca i en especial a la parella de joves agents. Van afirmar que encara que es tracte d'un control policial normal, «s'ha demostrat l'important que ha estat l'augment dels controls en el territori» va dir Gentiloni. Però tampoc van entrar en els detalls de l'operació a causa que «hi ha una investigació en curs».

Paral·lelament, des d'Alemanya es va expressar «alleujament» per la mort del suposat autor de l'atemptat de Berlín, malgrat aquesta ha deixat oberts nombrosos interrogants que resoldran les autoritats.Es desconeix així si Amri tenia contactes a Itàlia que li estaven esperant per ajudar o si els seus plans eren d'abandonar el país per dirigir-se a Els Balcans en una nau, segons les hipòtesis d'alguns mitjans.