Estafa més de 650.900 dòlars a una doctora fent-se passar per xeic

El Suprem ha condemnat a quatre anys i mig de presó per estafa a Wilson O., un ciutadà estranger que es va fer passar per primer ministre dels Emirats Àrabs Units enfront d'una dona espanyola, doctora en Marbella (Màlaga), a qui va conèixer en les xarxes socials ia la que va estafar 650.900 euros.

Els fets van succeir al març de l'any 2014 quan Wilson va contactar amb la víctima, Ana Maria, una doctora resident a Marbella, a través del Facebook, i es va fer passar pel primer ministre dels Emirats Àrabs Units, Mohammad bin Rashid Al Maktum. Com a fals xeic, va sol·licitar la seva amistat a través de la xarxa social.

Un cop establert el contacte es van succeir afalacs al perfil de la víctima, les mostres d'interès cap a ella, fins i tot una proposició de matrimoni assegurant-li que, si acceptava, la seva vida canviaria.

La conversa va començar amb missatges de Facebook però va continuar després per videoconferències a través Skype.

En elles, l'estafador, "emprant una manipulació informàtica, inseria, al costat de la imatge real del primer ministre dels Emirats Àrabs Units", la seva pròpia veu, "generant així en la víctima l'absoluta creença que el seu interlocutor era el propi Primer Ministre dels Emirats Àrabs Units ", assenyala el relat de fets de la sentència.

"El fals xeic conversava amb ella de forma coherent, natural, espontània i perfectament creïble", afegeix la sentència.

Es van succeir llavors "continus missatges d'afecte i amor amb el propòsit de vèncer a la víctima la racional resistència i aconseguir guanyar-se la seva profunda confiança per així obtenir diners sota les més insospitades excuses i la promesa de compensar econòmicament mitjançant una donació substanciosa".

Amb això el reu va aconseguir el seu objectiu i "Ana Maria, convençuda que el seu enamorat interlocutor era el primer ministre dels Emirats Àrabs Units, va fer transferències" per valor de 650.900 dòlars. Els motius per aconseguir que la dona fes les transferències eren sempre enganyosos.

En una ocasió l'estafador li va explicar a la seva víctima que "les transferències realitzades fins a la data anirien destinades a ajudar a sirians innocents que morien a la guerra".

"El fals xeic va afegir, davant la desconfiança d'ella, que si no els ajudava ell directament era per evitar incidents diplomàtics, ja que es tractava d'un assumpte polític entre nacions, a més, si ella accedia a avançar aquests diners, el fals xeic la compensaria amb una donació per import de 1.500.000 d'euros ", explica la sentència.