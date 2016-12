Gairebé 5 milions de pensionistes cobren menys del salari mínim al conjunt de l'Estat

n Gairebé cinc milions de pensionistes espanyols, el 51% del total, cobren menys del salari mínim interprofessional (SMI), és a dir, menys dels 707,6 euros aprovats aquest mes al Consell de Ministres per al 2017. Segons dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, d'aquests 4.833.440 pensionistes, 1,9 milions percep entre 600 i 655,2 euros, el tram de quantia que cobra el major nombre de pensionistes (un de cada cinc). Prop d'un altre milió de pensionistes (un de cada deu) se situa en les franges inferiors de quantia, les que estan per sota dels 350 euros.

Entre els que cobren pensions per sota del salari mínim, set de cada deu són dones (3.399.712 en total), davant dels altres tres que són homes (1.438.585), el que s'explica per les pensions de viduïtat, percebudes gairebé íntegrament per dones. Si es pren com a referència els pensionistes que cobren menys de 1.000 euros, la xifra puja a 6.589.325, cosa que representa el 69,8% sobre el total de pensionistes i suposa que set de cada deu pensionistes espanyols no arriben a mileuristes.

A l'extrem més alt de la taula hi ha els 232.643 pensionistes que cobren la pensió màxima mensual, fixada per al 2016 a 2.567 euros, quantitat per sobre de la qual només se situen 33.040 persones. Del total de persones que cobra la pensió màxima o més, 228.389 són homes i 37.294, dones.

Per sobre dels 2.000 euros hi ha 754.316 pensionistes, el 8% del total, mentre que entre els 1.000 i els 2.000 euros se'n situen 2.117.725, el 22,4% del total. Les dades, a data 1 de novembre, computen el total de les pensions, que inclouen les d'incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars.

Al desembre la despesa en pensions ha ascendit a 8.623,2 milions d'euros, el 3,14% més que un any abans, sent la pensió mitjana del sistema de 910,2 euros i la de jubilació de 1.050,82 euros.

Les pensions i la seva sostenibilitat futura són aquests dies objecte de debat entre els agents socials i el Govern, i al Parlament, on la Comissió de seguiment del Pacte de Toledo planeja presentar a la primavera les seves noves recomanacions per al manteniment del sistema públic de pensions.

En aquest escenari de debat, el Fons de Reserva de la Seguretat Social, la guardiola de les pensions, es va tornar utilitzat la passada setmana per fer front a la liquidació de 936 milions de l'IRPF que es correspon amb les pagues ordinària i extraordinària dels pensionistes al desembre. Se sumen als 9.500 milions de l'1 de desembre per abonar la paga extra de Nadal. La guardiola de les pensions se situa en 15.195.000 i només queden diners per afrontar el pagament de l'extra de l'estiu.