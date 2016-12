Més de 100 fugues i diversos motins en els CIE en aquest final d'any

n Més d'un centenar d'interns fugats i diversos motins ocorreguts en els últims mesos han tornat a qüestionar el funcionament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i han reobert el debat sobre la seva eficàcia i idoneïtat. El 2015, segons les dades del Ministeri de l'Interior, 6.930 interns van passar per algun dels set centres que hi ha a Espanya, dels quals quatre de cada deu són expulsats del país, després d'estar-hi hi un temps mitjà de 24,4 dies.

Un CIE és un centre públic no penitenciari on es reté, privats de llibertat i de manera cautelar i preventiva i durant un màxim de 60 dies, els estrangers que arriben a Espanya que són sotmesos a un expedient d'expulsió del territori nacional. Interior defensa que són eficaços i necessaris, però el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha admès que «poden i han de millorar», per la qual cosa ha anunciat que impulsarà la creació d'un grup de treball integrat per diferents ministeris, ONG i partits per dissenyar un altre model.

El catàleg de queixes arriba des de les ONG i els partits de l'oposició fins al Defensor del Poble i alguns jutges de control dels CIE, com Ramiro García de Dios. La defensora del Poble, Soledad Becerril, ha qüestionat les condicions dels centres, en què ha dit que existeixen «moltes deficiències», i ha demanat al Govern que habiliti més pressupost per millorar les instal·lacions i donar-hi «més gran cobertura sanitària».

Becerril, qui s'ha reunit amb Zoido, per traslladar-li les seves peticions, sosté que la sobrepoblació és el principal problema dels CIE, on es barregen persones en situació irregular però sense historial delictiu amb altres que sí que el tenen.

Més lluny encara ha anat el jutge García de Dios, qui directament demana el tancament dels centres de «sofriment i espais d'opacitat i impunitat policial». Ell és el jutge de control del centre que més incidents ha registrat, el del districte madrileny d'Aluche, on s'ha produït una fuga, diversos motins i vagues de fam durant els mesos d'octubre i novembre.

«Som només cinc o set per torn per a uns cent interns, i no portem armes ni armilles», va alertar un funcionari del CIE d'Aluche, després d'un motí a l'octubre. Segons la seva opinió, en aquestes condicions és impossible garantir la seguretat i evitar «una tragèdia».

Altres centres també han fet parlar. El de la Zona Franca de Barcelona, que va obrir les portes al juliol després de més de mig any de tancament malgrat l'oposició de l'alcaldessa, Ada Colau, o el de Sangonera La Verde (Múrcia), on s'han registrat fugues i motins, amb agressions als treballadors.

A aquests cal sumar els diversos problemes ocorreguts a la resta de CIE que hi ha a l'Estat: València, Tenerife, Las Palmas i Algesires, el que més interns acull i que fins i tot té un annex a Tarifa.

El PP ha estat l'únic grup que ha mantingut que els CIE ofereixen un tracte «apropiat» amb els drets humans i ha defensat el seu paper en el desenvolupament efectiu de polítiques per al retorn dels immigrants, fent cas omís de les propostes aprovades en els ajuntaments de Madrid, Barcelona i València que n'exigien el tancament. La resta de partits plantegen la necessitat de canviar el model.

Pel que fa a la societat civil, diferents ONG i col·lectius socials han continuat enguany amb les protestes contra els CIE, qualificats per molts de «presons per a estrangers», fins i tot amb pitjors condicions que les presons.