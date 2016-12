PP, PSOE i Ciutadans lloen el discurs del Rei mentre Podem i els partits nacionalistes el rebutgen

n El PP, PSOE i Ciutadans van valorar ahir el missatge del Rei la nit del 24 de desembre per les seves al·lusions a la convivència democràtica basada en la unió i no en la fractura però no va agradar en canvi als nacionalistes catalans i bascos ni a Podem, que creu que el podria haver signat el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy.

Felip VI va apostar per una Espanya de «braços oberts i mans esteses» en la qual la convivència estigui basada en el «respecte a la llei», la unió i en una voluntat decidida de «construir i no de destruir» perquè no és temps per «fractures ni divisions internes». Unes paraules en les quals el vicesecretari general de Comunicació del PP, Pablo Casado, va veure un «clar missatge als populistes i secessionistes» tot recordant que el monarca va parlar d'«unitat davant d'aquells que intenten separar i dels que intenten fer valer els seus interessos partidistes per sobre dels generals».

Per la seva banda des del PSOE, el seu portaveu al Congrés. Antonio Hernando, va valorar el discurs pel seu contingut social més que polític, per haver posat la mirada en el futur més que en el passat i per destacar el que uneix els espanyols per sobre del que pot separar-los. En aquest sentit, li va semblar molt encertat que ressaltés la desigualtat com un dels problemes pendents i apostés per lluitar contra ella ja que, al seu entendre, la recuperació econòmica «només serà sostenible quan desapareixin les desigualtats que la crisi ha creat».

Al vicesecretari general de C's, José Manuel Villegas, també li va semblar bé el discurs perquè considera que va tractar «temes que són fonamentals per a l'Espanya d'avui» i va expressar idees en què estan «bàsicament d'acord».

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, en canvi, va dir que el discurs el podria haver subscrit Rajoy i que en parlar de la crisi, el monarca va deixar fora «milions d'espanyols que saben que no es tracta d'una crisi sinó d'una estafa».

Les crítiques

El portaveu del PNB; Aitor Esteban, també va criticar el discurs afirmant que semblava el del «dia de la marmota» mentre la diputada d'EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, va afirmar que era «un missatge buit».

Per la seva banda el vicepresident del Govern català, Oriol Junqueras, va aprofitar per reclamar que Catalunya pugui tenir una relació «entre iguals amb el regne d'Espanya». «La república catalana tindrà unes excel·lents relacions amb el Regne d'Espanya», va insistir Junqueras. A més, la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, va reclamar que els catalans «puguin expressar-se amb la mateixa llibertat amb la qual ho va fer la nit de Nadal el monarca».