Rússia descarta que l'accident de l'avió sigui un atemptat terrorista

n Els equips de rescat russos van localitzar ahir al mar Negre restes de l'avió militar Tu-154, que tenia com a destinació Síria i que va accidentar-se diumenge amb 92 persones a bord. Les autoritats, a més, descarten un atemptat terrorista com a causa de la tragèdia. El cap de les Forces Aèries de Rússia, Víctor Bondarev, assegura que «trobarem els receptors d'informació (les caixes negres) al seu moment. Sabem on són». I és que la dificultat de trobar-les rau en el fet que en aquest tipus d'avions les caixes no emeten senyals de ràdio per a facilitar la seva localització.

De moment, els bussejadors han localitzat a menys de dos quilòmetres de la costa restes de l'aparell, però no el fusellatge, on haurien d'haver-hi la majoria de cadàvers de l'avió, que havia sortit del balneari de Sotxi. Segons el ministre de Defensa, a la superfície ja s'han aixecat dos fragments de grans dimensions que corresponen al sistema de control de l'avió i que estaven a menys de 30 metres de profunditat.

Dels 92 cadàvers -64 membres del cor i conjunt de dansa Alexándrov de l'Exèrcit rus, 9 periodistes, 8 militars, 8 tripulants, dos funcionaris i la famosa doctora Elizaveta Glinka-, ahir només se n'havien recuperat onze, que han estat traslladats a Moscou per a la seva identificació.

Més de 3.500 militars i gairebé un centenar de vaixells, avions, helicòpters i drons participen a les tasques de recerca, que s'han pogut reduir, gràcies a l'ús d'aparells acústics, a un radi de 500 metres sota el mar.

Els experts russos han determinat la trajectòria que va seguir l'aparell abans de caure i han conclòs que el Tu-154 va impactar contra l'aigua a sis quilòmetres de la costa. El Servei Federal de Seguretat Rus (FSB, antic KGB) va assegurar ahir que no existeixen proves que l'avió hagués patit un atemptat terrorista, com va ser el cas de l'Airbus amb 224 tripulants i turistes russos que es va estavellar fa un any després de sortir d'Egipte.

Les principals causes que estudien els investigadors són un possible impacte d'objectes als motors, combustible de mala qualitat que pogués ocasionar la pèrdua de velocitat o una fallada als motors, o bé un error de pilotatge o tècnic de l'avió.

Segons les dades preliminars, l'avió no va poder assolir l'alçada prevista per motius que es desconeixen, per la qual cosa va acabar precipitant-se contra el mar, versió corroborada per testimonis oculars dels fets. L'aparell, que havia fet escala per fer combustible a l'aeroport de Sotxi, tampoc portava equips d'ús civil i militar que haguessin pogut provocar una explosió a bord, segons l'FSB. A més, tant el Kremlin com el ministre de Transport rus, Maxim Sokolov, van negar un possible atemptat malgrat que alguns pilots citats per la premsa local creuen que, tenint en compte l'àmplia experiència del pilot, no es pot descartar del tot una bomba com a causa de l'accident.

Jornada de dol a Rússia

Rússia va viure ahir un dia de dol nacional en memòria de les víctimes i centenars de persones es van acostar a la seu del cor i conjunt de dansa desaparegut en el sinistre i fundat el 1928 per retre-li homenatge. Molts dels presents no van poder contenir les llàgrimes en dipositar roses vermelles, espelmes o fotografies dels artistes que havien d'amenitzar les festes de l'any nou als militars de la base aèria russa a Latakia (Síria).

Construït l'any 1983

L'aparell es va estavellar minuts després de sortir sense que els seus tripulants donessin cap avís a la torre de control sobre alguna emergència o desperfecte a bord.

L'aparell sinistrat va ser fabricat el 1983 i fa exactament dos anys que va ser sotmès a una reparació general, segons va confirmar el seu constructor.

Aquesta és la primera catàstrofe d'un avió d'aquestes característiques des de l'abril de 2010 quan l'avió del president polonès, Lech Kaczynski, es va estavellar amb 96 persones a abord en un aeròdrom de la ciutat russa de Smolensk.