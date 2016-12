El dèficit de l'Estat puja un 3,7% al novembre i supera els 26.000 milions

El dèficit de l'Estat fins al novembre va pujar un 3,7% interanual fins situar-se en 26.413 milions d'euros, equivalent al 2,36% del PIB, a causa dels menors ingressos per impostos després d'un augment del 38,6% de les devolucions sol·licitades. Segons les dades que va fer públiques ahir el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, els ingressos no financers es van situar al novembre en 159.121 milions d'euros, una xifra equivalent al 14,24% del PIB, i un fet que suposa un descens del 2,5% interanual.

Aquesta evolució es deu, fonamentalment, al descens dels ingressos procedents dels impostos, que han passat de 140.551 milions a 137.598 milions durant aquest any 2016, una xifra que suposa 2.953 milions d'euros de diferència en comparació a l'any anterior. La major part d'aquesta caiguda s'ha registrat durant el mes de novembre per l'esmentat increment de les devolucions sol·licitades en un 38,6%, sobretot en l'impost de societats, que han augmentat en 652 milions, i els menors ingressos per IVA , 991 milions d'euros. Pel que fa a l'IRPF, aquest cau gairebé un 7% respecte al novembre del 2015, a causa, principalment, de la liquidació definitiva del sistema de finançament de les comunitats autònomes de l'any 2014 (que es va efectuar al juliol), que ha suposat una disminució de la recaptació d'aquest impost per a l'Estat de 2.133 milions.

Sobre les despeses, fins a finals de novembre de 2016 els llocs de treball no financers de l'Estat han estat 185.534 milions, xifra inferior en un 1,7% a la de 2015, descens que es produeix en gairebé totes les rúbriques de despesa.

També baixen les transferències corrents entre administracions públiques un 1,3% (1.345 milions), sent la partida de despesa de l'Estat la de més volum (gairebé un 60% de la despesa total). Aquest descens es deu a la caiguda de les transferències destinades al Servei Públic d'Ocupació Estatal en un 61,3% (5.644 milions), ja que augmenten les transferències destinades a les comunitats autònomes un 5,5% i a les corporacions locals un 3,8 %.

Per la seva banda, el dèficit consolidat del conjunt de les administracions públiques -central, regional, local i fons de la Seguretat Social- fins al setembre va arribar fins als 31.107 milions d'euros (un 2,78% del PIB), amb el que segueix per sota del 4,6% compromès amb Brussel·les per al total de l'exercici. En cas de descomptar el saldo net de les ajudes concedides a institucions financeres, el dèficit seria de 2,59% del PIB.

Si es compara amb el desfasament entre ingressos i despeses que hi havia al tercer trimestre de 2015, que era del 3,05% del PIB, el dèficit públic fins al setembre és un 5,1% menor. Per la seva banda, les CA van reduir el seu dèficit un 71,7% fins a octubre respecte a l'any passat, en arribar al 0,33% del PIB (3.726 milions d'euros), per sota del límit del 0,7% que tenen permès per tot l'any.

Un balanç general

En el conjunt de les administracions fins a setembre, els ingressos han estat de 305.898 milions d'euros, un 1,2% més que el 2015. En el còmput no apareix reflectida la pujada de les bestretes a compte en l'impost de societats, ja que aquesta norma es va aprovar per a la seva entrada en funcionament en el pagament del mes d'octubre.

Pel que fa a les despeses, aquestes han ascendit a 337.005 milions d'euros, un 0,6% que fins a setembre de 2015. Fins al final del tercer trimestre, l'administració local ha presentat un superàvit de 5.762 milions, que representa un augment del 63,5%. Tot apunta que aquesta evolució es deu a un augment dels ingressos del 2,2% al costat d'una reducció de les despeses de 2,5%.