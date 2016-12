Echenique justifica la campanya a les xarxes contra Íñigo Errejón

n El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, va admetre ahir que no es va sentir bé participant en la campanya en xarxes llançada dissabte contra Íñigo Errejón, però va defensar que va haver de fer-ho per «responsabilitat» motivat en veure que es poden fer «passos enrere» i calia dir «les veritats».

Echenique, en declaracions a Cuatro, va insistir que Podem ha de mantenir-se com una formació «unida i forta» capaç de canviar el país. «Va ser una decisió una mica dura, no em vaig sentir bé dient les veritats i per això després vaig enviar una abraçada a Errejón, però crec que calia dir-les», va explicar.

Després de les crítiques llançades des del sector «errejonista» al cessament del portaveu a l'Assemblea de Madrid, José Manuel López, Echenique va insistir que va decidir prendre part en la campanya «Íñigo, així no» en xarxes per fer una crida a la «responsabilitat». «Crec que no va ser bonic el que vam veure, estic d'acord, però crec que sí hem d'apuntar aquelles coses que no serveixen per unir una formació, sinó per dividir-la», va assenyalar.

En aquest sentit, va apuntar que «dir que es dóna suport a Pablo Iglesias com a secretari general i alhora dir-li xantatgista en els mitjans, divideix el partit», en al·lusió a unes declaracions de la diputada Tania Sánchez.

També va recordar als que critiquen el cessament de López que «hi ha hagut moltes rotacions» en els grups parlamentaris de Podem i ni ell ni Iglesias van sortir a defensar una persona que «havia estat canviada per ser d'una família». En qualsevol cas, va assegurar que la posició de Errejón com a portaveu al Congrés no està «en absolut» en perill, i que cal frenar «certes pràctiques».