La justícia processa Cristina Kirchner per corrupció

n La Justícia argentina va determinar ahir el processament de l'expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) per associació il·lícita i administració fraudulenta en una causa que investiga presumptes irregularitats en la concessió d'obra pública durant el seu mandat, van informar fonts judicials. Si bé l'excap d'Estat ja suma un altre processament per presumptes irregularitats en la venda de futurs de dòlar per part del Banc Central durant la seva gestió, és la primera vegada que és processada per una causa relacionada amb delictes de corrupció.

L'expedient, pel qual l'exmandatària ja va declarar com a investigada a l'octubre, estudia un suposat esquema de «beneficis exclusius» a favor del grup Austral, propietat de l'empresari Lázaro Báez -proper al mort expresident Néstor Kirchner i actualment detingut per una altra causa per presumpte rentat de diners-, en detriment de les arques de l'Estat.

El jutge Julián Ercolini va ordenar contra Fernández un embargament de 10.000 milions de pesos (uns 615 milions d'euros) i el processament d'entre altres, Báez, l'exministre de Planificació Federal Juliol De Vido i de l'exsecretari d'Obres Públiques José López.

La Fiscalia ja havia apuntat a un presumpte delicte «d'administració infidel» i de negociacions incompatibles amb la funció pública, alhora que va veure indicis que va existir un suposat pla per a realitzar milionàries obres públiques a la província meridional de Santa Creu (bressol del kirchnerisme ) que van beneficiar a Báez.

En la seva resolució, el jutge va ordenar el processament de Fernández com «coautora penalment responsable del delicte d'associació il·lícita en concurs real amb el d'administració fraudulenta agreujada per haver-se comès en perjudici d'una administració pública». El magistrat va assenyalar que «es troba acreditat» que a més dels citats, l'exadministrador general de la Direcció nacional de Vialitat d'Argentina, Nelson Periotti, l'exsubsecretari de Coordinació d'Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -tots processats -, «i altres», haurien format part d'una associació que hauria funcionat almenys, entre el 8 de maig de 2003 i el 9 de desembre del 2015 «destinada a cometre delictes per apoderar il·legítimament i de manera deliberada dels fons assignats a l'obra pública viària, en principi, a la província de Santa Creu», diu.

En el cas de l'excap d'Estat, Ercolini assenyala que «hauria perjudicat els interessos confiats en violar el seu deure d'administrar i tenir cura fidelment els béns de l'Estat que estaven sota l'òrbita de la seva responsabilitat».