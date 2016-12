Madrid posarà obstacles als actes nadalencs per evitar nous atemptats

n La Policia col·locarà obstacles com testos, pilones i vehicles pesants en esdeveniments nadalencs a Madrid, com les Campanades de la Porta del Sol, la cursa de Sant Silvestre i la cavalcada dels Reis, per evitar atemptats gihadistes com el de Berlín, en el qual un camió va matar 12 persones. La delegada del Govern a Madrid, Concepción Dancausa, va explicar durant la seva compareixença en una roda de premsa que es tracta de la principal novetat del dispositiu de seguretat per a aquests esdeveniments, per als quals es reforcen els efectius i que complementa les mesures que ja estan duent a terme pel nivell 4 d'alerta antiterrorista des de juny de 2015 i més activament des de fa un mes amb motiu del Nadal.

Dancausa va afirmar que «la seguretat absoluta no es pot garantir però sí tenim la garantia i la confiança que les nostres forces i cossos de seguretat treballen sense descans per protegir-nos i això sens dubte és un motiu de tranquil·litat per a tothom». En paraules de la delegada, el dispositiu «suposa un importantíssim treball previ en un moment en què després de l'últim atemptat a Berlín les mesures de prevenció són fonamentals».

No obstant va assegurar que «no hi ha cap amenaça concreta en aquest moment que porti a modificar els operatius previstos», de manera que va desmentir els rumors que circulen sobre aquest tema en xarxes socials, que la policia ja està investigant.

També va precisar que els referits obstacles per evitar l'accés de vehicles pesats als diferents esdeveniments seran col·locats allà on les Forces de Seguretat estimin que són més convenients però va dir que no pot avançar on s'instal·laran, precisament per raons d'efectivitat de la mesura.

La delegada del Govern va comparèixer davant dels periodistes després de presidir la reunió de coordinació del dispositiu de seguretat de Nadal acompanyada pel cap superior de Policia de Madrid, Alfonso Fernández, i el cap de la Policia Municipal de Madrid, Teodoro Pérez.

Activació immediata

El dispositiu s'ha dissenyat per actuar ja el proper dia 30 amb l'assaig de les Campanades i seguirà l'endemà, dia 31, amb la carrera «Sant Silvestre Vallecana» i les Campanades de la Porta del Sol i finalment, el dia 5 de gener, amb la Cavalcada de Reis que recorre diversos quilòmetres de la capital.

Per a les Campanades l'aforament estarà limitat a 25.000 persones, el que suposa 2,6 persones per metre quadrat. Per a això es buidarà la Puerta del Sol i el desallotjament serà a les 10 de la nit del dia 30 i a dos quarts de 10 el dia 31. Els qui vulguin gaudir de les pre-raïm i la Campanades podran tornar a entrar pels carrers habilitades per a això, Major, Arenal, Carrera de San Jerónimo i Alcalá. Aquests carrers estaran controlades per agents de Policia i es farà un recompte detallat per voluntaris de Protecció Civil.

A més hi haurà pantalles lluminoses en els voltants de la Porta del Sol que informaran quan l'aforament estigui complet i megafonia controlada per la Policia Nacional per en cas que sigui necessari emetre missatges precisos.

Les entrades i sortides de metro i Rodalies de Sol, així com tots els accessos a la plaça, es tancaran a les 9 del vespre. En tot cas, es permetrà l'accés a les persones que vulguin anar a algun dels restaurants i cafeteries d'aquests carrers. En els controls d'accés, la Policia intervindrà aquells objectes que puguin generar riscos per a la seguretat ciutadana, com petards, bengales, envasos de vidre i objectes contundents com pals i banderes.

Seguretat massiva

En total, en el dispositiu habilitat hi participen més de 800 efectius dels quals 400 són policies nacionals i 400 policies municipals. Hi haurà també serveis d'emergències, bombers, unitats de guies canins i d'subsòl i La zona estarà controlada per un helicòpter de la Policia Nacional.

El 31 es desenvolupa també a Madrid la carrera «Sant Silvestre Vallecana». Hi haurà 100 agents de la Policia Nacional, 200 de Policia Municipal i 50 membres del Samur. Els corredors que portin motxilles hauran de deixar-les en la línia de sortida i podran recollir-les en un punt habilitat per aquest proposit un cop arribin a la meta. A més, hi haurà guies canins per al control de les mateixes motxilles dels participants.

El dispositiu té en compte també les cavalcades de Reis, no només la que recorre el centre de Madrid sinó també les onze que s'organitzen en els districtes i es durà a terme un major control dels camions que s'utilitzen per a les carrosses. Hi haurà més de 800 efectius desplegats al llarg de tot el recorregut: 400 policies nacionals, 400 municipals, cavalleria, guies canins, una unitat de subsòl i control aeri i 300 membres del Samur.