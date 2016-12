Obama i Abe visiten Pearl Harbor amb un missatge de reconciliació

El president dels Estats Units, Barack Obama, i el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, van completar ahir amb una visita a Pearl Harbor (Hawaii, EUA) el missatge de reconciliació que van donar a Hiroshima al maig passat. Els dos mandataris van retre homenatge a les víctimes i supervivents de l'atac per sorpresa japonès contra la base naval de Pearl Harbor el 7 de desembre de 1941, que va motivar l'entrada d'Estats Units en la Segona Guerra Mundial.

Obama, que passa les vacances nadalenques a Hawaii amb la seva família, va mantenir primer una reunió bilateral amb Abe en el qual van repassar els seus esforços per enfortir la seva aliança i els èxits en cooperació en seguretat i economia dels últims quatre anys.

Després els mandataris van visitar el Memorial USS Arizona, a Honolulu, on descansen 1.102 dels 1.177 mariners i infants de marina morts en el cuirassat del mateix nom durant l'atac japonès.

La d'Abe és la primera visita d'un primer ministre nipó a la base naval, després que al maig Obama també fes història com a primer president dels Estats Units a visitar Hiroshima, la ciutat japonesa sobre la qual el país nord-americà va llançar la primera bomba atòmica el 6 agost 1945.

«Quan el president va visitar Hiroshima, va traslladar un missatge de reconciliació, va mostrar que estava compromès a fer front a la història. (Les visites) demostren el miracle i el poder de la reconciliació entre els dos països», va dir fa uns dies Daniel Kritenbrink, director per a Àsia del Consell de Seguretat Nacional.

A Hiroshima, Obama va visitar el Parc de la Pau, construït en l'epicentre de l'explosió que va arrasar la ciutat i va acabar amb 140.000 vides. El mandatari nord-americà no va demanar perdó per l'atac però va oferir un profund discurs ple de referències morals, en què va reflexionar sobre la tragèdia i va retre homenatge a les víctimes.

Homenatge sense disculpes

El Govern japonès va anunciar a principis de mes que Abe tampoc oferiria ara una disculpa per l'atac del seu país a Pearl Harbor en la seva visita d'ahir (a la nit hora catalana). Abe va acompanyar Obama a la cerimònia d'Hiroshima i va dir que «mai s'ha de repetir» el que va succeir en aquesta ciutat i a Nagasaki, sobre la qual els EUA van llançar una altra bomba atòmica tres dies després, que va matar 74.000 persones.

L'esposa d'Abe, Akie, ja va visitar el memorial de Pearl Harbor a l'agost i va fer una ofrena de flors en honor a les víctimes. Amb la visita d'ahir, Obama i el primer ministre nipó van voler segellar la reconciliació dels seus països i una aliança «que mai ha estat més forta». «Té una rellevància històrica, presentar respecte als morts de llavors i subratllar la reconciliació de dos adversaris que passen a ser els aliats més pròxims, no només des de la Segona Guerra Mundial sinó especialment durant el Govern d'Obama», va indicar Kritenbrink en una roda de premsa sobre els detalls de la visita.

Obama i Abe estava previst que fessin sengles declaracions després de la seva visita al memorial. El Govern nord-americà defensa que ni aquesta visita ni la d'Obama al maig a Hiroshima haurien estat possibles fa vuit anys.

Últims actes d'Obama

«Obama ha demostrat que està disposat a afrontar els assumptes històrics difícils i no estar lligat enterament pels esdeveniments del passat, com hem vist també en la seva política cap a Cuba», va assenyalar Kritenbrink. A la cerimònia de Pearl Harbor hi van assistir líders polítics de Hawaii, així com veterans de guerra i supervivents de l'atac. «El propòsit de l'acte és honorar els que van morir aquest dia amb el focus posat en la reconciliació», va apuntar Kritenbrink.

La trobada amb Abe serà «amb tota probabilitat» l'últim d'Obama amb un líder estranger abans que abandoni la Casa Blanca i sigui rellevat en el càrrec pel republicà Donald Trump, que assumirà la Presidència el 20 de gener.