Un basc i una navarresa, arrestats a Grècia per viatjar amb vuit refugiats ocults en una autocaravana

n El biscaí Mikel Zuloaga i la navarresa Begoña Huarte van ser degtinguts dimarts al port de Igoumenitsa, al nord-oest de Grècia, quan intentaven traslladar ocults en una autocaravana a vuit refugiats que pretenien dur fins a Euskadi. Segons ha informava l'organització basca de solidaritat amb els refugiats Harrera Solidarioa, els dos activistes participaven en una iniciativa de solidaritat i denúncia de les polítiques migratòries europees i en defensa dels drets humans, en una acció de desobediència civil autofinançada per persones de diversos moviments socials. L'autocaravana va partir d'un punt de Grècia, conduïda pels dos activistes espanyols, amb l'objectiu de traslladar els refugiats fins a Euskadi, però van ser interceptats i detinguts dimarts en el port grec quan es disposaven a traslladar-se en un vaixell a Itàlia.

Harrera Solidarioa considera probable que els vuit refugiats estiguin ja en llibertat, ja que no han comès cap delicte, però els dos activistes van romandre detinguts a l'espera de comparèixer davant d'instàncies judicials; poden ser acusats de tràfic d'éssers humans, un delicte castigat amb penes de presó molt altes a Grècia. Harrera Solidaria va difondre ahir un vídeo amb la intenció de demostrar que els dos detinguts van actuar a favor dels drets humans, amb intenció de denúncia política. El Govern Basc «comprèn» la «indignació i el desacord» que molts ciutadans senten per les polítiques de la Unió Europea amb els refugiats, però «no comparteix el mètode triat» per denunciar-les triat pels dos detinguts. El Govern foral navarrès, recorda que les arribades de refugiats s'han de fer «pels canals legals».

200 nous refugiats a Barajas

Amb l'arribada de 198 refugiats procedents de Grècia, ahir, a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el grup més gran des de l'inici del procés de reubicació, ja són 898 els acollits per Espanya en compliment dels programes de la UE. Segons va informar el Govern, els refugiats seran traslladats a 15 províncies, on viuran mentre es resol les seves peticions d'asil. El grup l'integren 65 homes, 49 dones i 84 menors i formen 83 unitats familiars. Espanya té el repte d'acollir en deu mesos als 16.439 refugiats que li queden del seu compromís amb la UE, la majoria procedents de Grècia i d'Itàlia, d'on n'han de venir 15.279. L'altre grup –1.160– espera en camps de reassentament del Líban i de Turquia. Dels arribats ahir, 51 persones aniran a Barcelona.