Madrid restringeix el trànsit per l'alta contaminació

L'Ajuntament de Madrid ha activat avui l' Escenari 3 del protocol per alta contaminació de diòxid de nitrogen (NO2) que implica, per primera vegada, la restricció de la circulació a l'interior de l'autovia M-30, en aquest cas als vehicles amb matrícula parell, al ser dia 29. La mesura s'ha posat en marxa a les 6:30 hores del matí i estarà en vigor fins a les 21:00 vespres. Els vehicles que duen matrícula parell –amb algunes excepcions– no podran accedir des de l'autovia circular madrilenya a l'interior de l'anella de la capital.

La primera tinent d'alcalde, Marta Higueras, va anunciar ahir l'adopció de la mesura, que autoritza la circulació pel centre de la capital només als vehicles de matrícula parell els dies parells, i només als de matrícula imparell els dies imparells. L'Escenari 3 inclou, a més, les mesures dels escenaris 1 i 2, que limiten la velocitat de 90 a 70 quilòmetres per hora a l'M-30 i prohibeix als no residents aparcar els vehicles a la zona del Servei d'Estacionament Regulat (SER), de 09:00 a 21:00 hores. Amb aquesta mesura, inèdita a Espanya, la capital d'Espanya se suma a altres grans ciutats del món que ja l'apliquen els dies de contaminació elevada.

L'Ajuntament informarà avui a la ciutadania de les mesures que adoptarà per demà divendres, dia 30, quan es preveu que milers de persones sortiran de Madrid amb motiu del Cap d'Any.

Està previst també, pel que fa al transport públic, que l'Empresa Municipal de Transports (EMT) reforci 55 línies de la seva xarxa, fonamentalment aquelles que cobreixen les rutes entre els districtes de la perifèria i l'anella central de la ciutat, i que el Consorci Regional de Transports de Madrid (CRTM) adopti les mesures necessàries per «maximitzar» la capacitat del transport públic regional, com el Metro. Davant l'arribada a Madrid de cotxes amb restricció, l'Ajuntament recomana deixar-los fora de la M-30, en aparcaments, i entrar a la ciutat utilitzant transport públic, o entrar abans de les 06:30 hores o després de les 21:00 hores.

Entre les reaccions a la mesura, el PP, a través del seu portaveu adjunt a l'Ajuntament, Íñigo Henríquez de Luna, ha dit que la restricció respon a una «política ideològica» del Govern municipal. Henríquez de Lluna ha dit que el 55% de les emissions contaminants a la ciutat es deuen als autobusos de l'EMT, per la qual cosa demana al Consistori que renovi tota la flota, els taxis o els vehicles de repartiment. Des de Ciutadans, la portaveu municipal Begoña Villacís lamentat que el Consistori restringeixi el trànsit privat sense oferir alternatives als ciutadans, com ara aparcaments dissuasoris o carrils per a bicicletes.

«No estem treballant de debò un pla de qualitat de l'aire, a llarg termini, amb mesures amb vocació de permanència que atenen el problema estructural de la contaminació a Madrid», va subratllar Villacís, que admet que la contaminació és un risc per a la salut.