El Brexit i l'envelliment de la població canviaran el Regne Unit «radicalment»

nLa sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), el Brexit, i l'augment de la població seran factors que canviaran aquell país «radicalment» abans de 2030, segons anticipa un informe divulgat ahir per un think tank britànic. L'anomenat The Institute for Public Policy Research (IPPR) vaticina, a més, que el futur trencament amb el bloc comunitari serà «el tret de sortida d'una dècada d'alteracions» per a les Illes Britàniques.

El document elaborat per l'esmentat laboratori d'idees identifica diversos factors que «remodelaran com vivim i treballem», entre els quals figura el Brexit, un dels elements «més pertorbadors» dels propers anys. Segons això, el resultat de l'històric referèndum del 23 de juny passat va causar un «xoc profund» en els àmbits polític i econòmic britànics, que probablement conduirà el país cap a un menor creixement i cap a estàndards de vida més baixos.

«El Regne Unit probablement romandrà atrapat en un baix creixement, en una dècada de baixos tipus d'interès, empès pels canvis demogràfics, les tendències de la productivitat, la inversió feble, la feble mà d'obra, els alts nivells de deute i els vents en contra d'una economia global lenta», apunta l'informe. Agrega que «sense reformes, el sistema polític i social britànic tindrà dificultats per construir una societat més democràtica i sanejada en les properes dècades, fins i tot encara que el Brexit ens acceleri cap a un entorn institucional radicalment diferent». Prediu a més que els canvis que experimentarà la població –amb una previsió d'augment de la població de majors de 65 anys en un terç abans del final de la propera dècada– imposaran noves pressions al país, que tindran un cost aproximat de 13.000 milions de lliures (15.000 milions d'euros) abans de l'any 2030-2031. L'IPPR també assenyala que dos terços de les actuals ocupacions –15 milions de llocs de treball– es troben en una situació de risc a causa de les millores desenvolupades a les noves tecnologies, com els sistemes d'intel·ligència artificial.