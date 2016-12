Rajoy reitera que no autoritzarà «cap referèndum» a Catalunya

«El govern no autoritzarà cap referèndum que suposi liquidar la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols». El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va ser ahir taxatiu a l´hora de rebutjar la consulta reclamada des de Catalunya. En la roda de premsa posterior al darrer Consell de Ministres de l´any, el cap de l´Executiu va fer balanç i va demanar als partits independentistes i al Govern que deixin de fer «passes en la mala direcció» i «contra el sentit comú» perquè resulta nociu per a la «convivència».

Sobre la llei de transitorietat jurídica acordada per JxSí i la CUP, Rajoy va manifestar que ni tan sols està clar si és «una llei, un projecte de llei o una proposició de llei». En tot cas, va subratllar que no es pot proclamar que es deixaran de complir les lleis vigents i que no s´obeirà els tribunals. Així, va descartat que una reforma de la Constitució resolgui el conflicte amb Catalunya. «No va enlloc, no té sentit. Jo ofereixo una cosa més raonable: parlar i dialogar», va dir.

Rajoy va dir estendre la mà a al diàleg territorial amb una advertència clara: no està disposat a parlar sobre «incomplir la llei» o a qüestionar «la unitat, la igualtat i el dret a decidir dels espanyols, que correspon a tots els ciutadans». Així, va garantir que els catalans no hagin de triar entre ser «catalans i ser també espanyols i europeus». A més, Rajoy va remarcar que el diàleg no pot ser «un contracte d´adhesió de sí o sí» o «això o res».

Finalment, va emplaçar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a assistir a la conferència de presidents autonòmics, el 17 de gener, perquè «la gent no entendria» que no ho fes. «No anar-hi és abdicar d´una responsabilitat i suposo que altres prendran les decisions per ell», va remarcar tot afegint que a la trobada s´abordaran qüestions d´interès general com el finançament, la negociació dels pressupostos de l´Estat o en matèria d´educació.

De fet, va confiar en la participació de Puigdemont i del president basc, Iñigo Urkullu, igual que el vicepresident i conseller d´Economia, Oriol Junqueras, va acabar assistint a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), i «va ser enormement positiu».

Balanç de legislatura

En el balanç de l´any, Rajoy va reconèixer que ha estat marcat per la «incertesa» i els «sobresalts polítics» després de deu mesos de «paràlisi». Rajoy es va mostrar «moderadament optimista» sobre el rumb de la legislatura i la capacitat d´arribar a pactes amb la resta de forces parlamentàries, també en les negociacions pressupostàries. Així, va apel·lar els grans partits a seguir en la via del pacte i l´entesa, tal com ha ocorregut de manera «històrica» durant els dos darrers mesos, per tal de garantir «un futur de prosperitat». «La meva voluntat és que la legislatura duri quatre anys. Si fem les coses bé, serà una bona legislatura i fructífera», va assegurar tot animant el PSOE, C´s i Coalición Canaria a seguir treballant en l´esborrany dels comptes públics.

Rajoy va celebrar la «responsabilitat» mostrada pels altres partits alhora que va fer gala de la capacitat de «diàleg» del seu govern tant cap als actors polítics com econòmics i sindicals, en relació al sostre de despesa, les noves mesures tributàries i les comissions i subcomissions sobre el pacte educatiu, el pla de lluita contra la violència de gènere o el Pacte de Toledo. En aquest sentit, Rajoy va apostar per teixir «grans pactes d´Estat» perquè s´ha demostrat més eficaç la via «fèrtil» dels acords que «l´estèril» del bloqueig.

El nou any planteja «metes ambicioses», segons Rajoy: recuperar la riquesa perduda durant la recessió, sanejament dels comptes públics, dissenyar un nou sistema de finançament autonòmic, un nou pacte educatiu «estable» en el temps, garantir el futur de les pensions, lluitar contra la xacra de la violència contra les dones o la relació amb la UE i el «Brexit».

Reacció de l´oposició

Des del PSOE, van presagiar que la legislatura serà «fructífera», ja que la de minoria del PP li farà «patir derrotes molt importants», si bé van allargar la mà a Rajoy per arribar a pactes d´Estat. Des del PSC va instar Rajoy a «seure a negociar» la reforma constitucional. Podem va criticar el discurs «triomfalista» de Rajoy, el qual «es congratula d´haver recuperat les seves tisores» gràcies al suport de la «triple aliança» amb PSOE i C´s.

Finalment, des de Ciutadans van veure «conformisme» i «falta d´ambició» en el diagnòstic de Rajoy, a qui van demanar que «no caigui en la temptació» d´«acomodar-se» al costat del PSOE.