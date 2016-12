«No donarem cap suport a un referèndum que liquidi la sobirania nacional»

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reclamat que no es facin a Catalunya "més passos en la mala direcció" després de l'anunci d'una llei de transició cap a la independència i ha reiterat que "no es pot fer" un referèndum sobre la secessió catalana, "per liquidar la sobirania nacional".

En roda de premsa per fer balanç de l'any, Rajoy ha reclamat "fer coses en positiu" i ha insistit en la seva oferta de diàleg a Catalunya sobre tota mena d'assumptes llevat de la unitat d'Espanya i la igualtat dels ciutadans. "Ofereixo una cosa més raonable: Parlar. Demano que no es facin més passos en la direcció contrària al sentit comú", ha dit.