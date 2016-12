El govern aprova l'increment d'un 8% del salari mínim i del 0,25% de les pensions

El consell de ministres ha aprovat l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 707,6 euros al mes, cosa que suposa un augment del 8% en relació amb l'anterior. Aquesta pujada, la més gran en els últims 30 anys, segons ha destacat el president del govern, Mariano Rajoy, s'ha pactat amb el PSOE. El consell també ha aprovat una pujada de les pensions del 0,25% cosa que podria suposar una pèrdua del poder adquisitiu dels pensionistes del 3% entre els anys 2016 i 2017, si es compleix la previsió del Banc d'Espanya de tancar la inflació el 2017 en un 2%. De moment, els pensionistes aquest 2016 ja han perdut 1,25 punts percentuals de poder adquisitiu, després d'un increment del 0,25% el 2016 i de conèixer que la inflació aquest desembre ha tancat amb l'1,5%, la xifra més alta des del juliol del 2013.

Amb una inflació al desembre de l'1,5%, com s'ha donat a conèixer aquest divendres per part de l'INE, els assalariats també tornen a acumular una pèrdua del poder adquisitiu aquest 2016. Segons les últimes dades conegudes sobre l'evolució de l'increment salarial per conveni, fins els mes de juny aquest augment va ser de l'1,08% de mitjana. D'aquesta manera, la mitjana dels assalariats han perdut 0,42 punts percentuals de poder adquisitiu.

El president del govern espanyol ha destacat que l'increment del SMI que s'ha aprovat en el consell de ministres suposava l'increment més gran que s'ha aprovat en els últims 30 anys, al passar de 655,2 euros fins els 707,60 euros, que serà el SMI vigent a partir de l'1 de gener del 2017.

Pensions

En relació amb l'increment de les pensions, la Seguretat Social preveu que aquest increment del 0,25% en les pensions a partir del mes de gener afecti a 9.476.780 pensions contributives, 455.229 pensions no contributives i 191.240 prestacions familiars. El cost total d'aquesta revaloració de les pensions suposarà un cost de 288,23 milions d'euros.

El consell de ministres també ha aprovat que el límit màxim de les pensions públiques quedi fixat a partir de l'1 de gener en 2.573,70 euros cada mes (l'any passat era de 2.567,28 euros).

En relació amb les classes passives, 625.332 pensions, el cost de la revaloració per les arques de l'Estat serà de 33,81 milions d'euros.