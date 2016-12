L'etarra Iñaki Bilbao amenaça el jutge Andreu: «Si l'enganxo, el mataré»

n L'etarra Iñaki Bilbao va amenaçar fa uns dies el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu quan l'interrogava sobre una carta en què animava a la lluita armada, amb les paraules: «Vostè és el diable del País Basc i si l'enganxo, el mataré». Segons van informar fonts jurídiques, Andreu li va prendre declaració per videoconferència des de la presó Puerto III (Cadis), on compleix condemna, per un document seu interceptat a la presó titulat «La guerra es guanya a trets» i pel qual se li imputa un delicte de conspiració per cometre actes terroristes.

Institucions Penitenciàries va remetre llavors la carta a l'Audiència Nacional perquè s'obrís un procés contra ell, del qual es va encarregar Andreu, qui, en prendre-li declaració, va patir aquestes amenaces. Bilbao les va proferir només començar la seva declaració després de les quals va finalitzar l'interrogatori.