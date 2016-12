Els madrilenys es mostren dividits davant la històrica restricció del trànsit a la capital

n «La salut és el primer» i «és una mesura ideològica, molts necessitem el cotxe» van ser les dues opinions més escoltades entre els madrilenys ahir al matí, quan es van enfrontar per primer cop a la prohibició que circulin la meitat dels vehicles per l'alta contaminació. Des de dos quarts de 8 del matí, només aquells cotxes amb matrícula imparell van poder circular per la capital, la primera restricció a la circulació a Espanya pels alts nivells de diòxid de nitrogen.

Al centre es va respirar normalitat, potser també a causa de les dates nadalenques i les vacances escolars, ja que els embussos van ser escassos, mentre la tranquil·litat va imperar al Metro i els autobusos. Però en gairebé tots els racons, els madrilenys parlaven d'aquesta restricció.

«La ciutat és per a les persones i hauria d'haver-hi limitacions sempre, no només ara», va dir la María, sortint de l'estació d'Atocha, i va afegir que seria important baixar els preus del transport públic si es vol fomentar.

Els partidaris del protocol, que preveu algunes excepcions perquè sí van poder moure's per la ciutat els autobusos municipals, taxis, bicicletes i motocicletes, defensaven que a Madrid «es respira verí», de manera que limitar el trànsit «es queda curt». «També s'haurien de controlar de veritat les emissions a grans empreses i millorar el servei de transport públic, que cada vegada és més car i més lent», va expressar en Manuel mentre passejava amb la seva família pel passeig de la Castellana.

Tot i que circular amb un vehicle particular amb matrícula parell per l'àrea interior de la carretera de circumval·lació M-30 comportava una multa, es van poder veure cotxes amb aquests dígits.

A banda, no van ser pocs els detractors d'aquest nou protocol. Alguns, com l'Ignacio, saben que la capital viu sumida en una boina negra, però es posava en el lloc d'aquells que viuen fora de Madrid i «necessiten el cotxe per treballar». Altres van considerar que la mesura és política i ideològica. «Ana Botella va voler fer-ho i l'esquerra no la va deixar, se li van tirar a sobre», va dir la Rosa, que es preguntava per què, si hi ha tanta contaminació, no es manté la mesura més dies. «No té res a veure amb la ideologia, es tracta de la salut pública», li va rebatre el seu fill.

De moment, avui i demà tots els vehicles podran circular, va dir la regidora de Mobilitat i Medi Ambient, Inés Sabanés. Sabanés va explicar que, segons els mesuraments de diòxid de nitrogen de la mitjanit anterior, el nivell d'alerta tornava a ser de preavís, de manera que es tornarà a l'escenari 2 del Protocol de contaminació.

«Hauria de continuar un altre dia. És un esforç de tots, els toca als cotxes imparells», assegurava la Rocío, que va haver d'utilitzar el metro per anar a treballar.