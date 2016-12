El PP només acceptarà una reforma constitucional si hi ha un consens com el del 78

n El PP només acceptarà que s'iniciï una reforma de la Constitució si està assegurat un grau de consens polític i de suport ciutadà com el que va tenir la seva aprovació el 1978. Així ho van avançar fonts de la direcció del PP coneixedores del contingut de la ponència econòmica i per a l'administració territorial que es preveu ratificar al congrés del partit del proper mes de febrer. La ponència aborda, a més, la modificació de la Llei de Seguretat Ciutadana, «però no la seva derogació».

Les eventuals modificacions seguiran la línia que vagi marcant el Govern, i en concret el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, qui ja ha plantejat que està obert a canvis en la redacció, van dir les fonts. També destaca el PP que a Espanya no hi té cabuda un referèndum d'autodeterminació, i en al·lusió a Catalunya i al procés independentista fa a la ponència una defensa tancada del diàleg com a contraposició a «plantejaments rupturistes». El diàleg, en tot cas, dins un Estat de dret.

Els pilars sobre els quals s'assentarà la ponència seran dues: la vigència de la Constitució i la renovació del model de finançament autonòmic, aspecte encara pendent de concrecions.

Si de la Conferència de Presidents del 17 de gener sortís algun compromís precís sobre com afrontar la reforma del model de finançament, el PP adaptaria el contingut de la ponència. És la intenció del coordinador del document i vicesecretari de Política Autonòmica, Javier Arenas, i dels ponents Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Alonso, Xavier García-Albiol i José Ignacio Ceniceros.

Sobre la vigència de la Constitució, els dirigents implicats en la ponència deixen clar que és «una referència viva» a l'haver estat la causa de «les millors dècades de prosperitat» del país. Per això, tal com apunten les fonts de la direcció, el PP no encoratjarà una reforma del seu articulat donat el context parlamentari actual, sense blocs clars de majories.

En la ponència els populars incideixen que la Constitució no és «un ens inamovible», i recorden, en aquest sentit, que ja s'ha canviat en dues ocasions: perquè votessin els ciutadans europeus en les eleccions municipals i per variar l'article 135 i blindar l'estabilitat pressupostària. En tots dos casos, el PP va donar el seu suport.

Tot el que sigui reformar la Constitució en aquest moment el vigilarà el PP, i així, demanarà precisar «què es reforma» i «quina justificació es dóna», i en última instància, que hi hagi al darrere un nivell sòlid i majoritari de consens polític i de suport ciutadà. L'aprovació el 1978, al Congrés, va comptar amb 325 vots a favor.

Sobre això, Arenas va certificar que «qualsevol canvi constitucional ha de venir avalat pel consens polític i per un ampli nivell de suport ciutadà». El contrari és «una irresponsabilitat». Així mateix, segons les fonts, el PP remarca el seu compromís amb l'Estat de les Autonomies. Els populars pretenen traçar en la ponència una sèrie de mecanismes per potenciar la cooperació entre governs i administracions. Per a això, proposa donar més rellevància a la Conferència de Presidents i a les conferències sectorials, així com al Senat.

Sobre la de Presidents, les fonts van dir que a més de marcar una periodicitat concreta, el PP planteja que en el Senat un òrgan s'encarregui de supervisar el compliment dels acords que s'assoleixin.