El president de Filipines es vanta d'haver llançat al buit, des d'un helicòpter, un presumpte segrestador

n Com en les pel·lícules de guerra: el president de Filipines, Rodrigo Duterte, ha dit que una vegada va llançar un presumpte segrestador des d'un helicòpter en ple vol i va amenaçar amb repetir-ho amb qualsevol funcionari corrupte, informen avui mitjans locals. «Si ets corrupte, et pujaré a un helicòpter i et llançaré mentre volem a Manila», va dir Duterte el dimarts passat durant una visita als damnificats pel tifó Nock-Tingues, segons la versió del diari Philippines Star.

«Ho he fet abans, per què no hauria de repetir-ho?», va afegir el mandatari, que s'ha fet famós en el panorama internacional pels seus comentaris, com quan va dir «idiota» al llavors secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, o com quan va revelar que Déu li havia parlat i li havia ordenat que deixés de maleir.

La història del presumpte segrestador llançat des d'un helicòpter va succeir en l'època en què Duterte era alcalde de la meridional ciutat de Davao, càrrec que va exercir per mandats en diferents períodes durant 22 anys.

A mitjan desembre, el polític va afirmar en un discurs, abans d'emprendre una visita oficial a Cambodja, que havia matat personalment suposats delinqüents a finals dels anys 80, quan governava Davao. Encara que no era la primera vegada que Duterte reconeixia en públic que havia matat criminals, l'admissió dels fets, en aquesta ocasió, va tenir un impacte superior entre la comunitat internacional perquè la va fer com a cap d'Estat i quan lidera una campanya contra les drogues que ha causat més de 6.100 morts. Uns dies després, l'alt comissionat de l'ONU per als drets humans, Zeid Ra'ad Al Husein, va sol·licitar a Filipines que investigui aquestes morts admeses per Duterte. La reacció del president filipí a la petició de Zeid va ser dir «idiota» a l'alt comissionat. Duterte va guanyar les eleccions presidencials del 9 de maig passat amb la promesa de netejar el país de drogues en sis mesos i va començar el mandat únic de sis anys el 30 de juny, malgrat les crítiques i els més de 6.100 morts de la campanya contra les drogues.