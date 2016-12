Tres anys de presó per posar sosa càustica al pintallavis de la seva esposa

L'Audiència Provincial d'Albacete ha imposat tres anys de presó per a l'home que va posar sosa càustica en el pintallavis i els pantalons de la seva esposa, després que li va anunciar la seva intenció de separar-se'n, el que va provocar lesions per cremada en cames, glutis i llavis de la víctima.



La sentència de la Secció Segona de l'Audiència, coneguda avui, considera a P.A.M.D, de 45 anys, culpable d'un delicte de lesions i a més dels tres anys de presó fixa una indemnització de 15.949 euros a la dona per les ferides i les seqüeles .



Així mateix, estableix quatre anys d'allunyament amb la víctima, mentre que el fiscal demanava inicialment cinc per aquests fets, que van tenir lloc el 14 d'agost de 2013.



La decisió assenyala que la parella portava casada 17 anys, convivia en el mateix domicili al costat dels seus dos fills, menors d'edat en el moment dels fets, i passava per una "crisi matrimonial", amb un ambient "tens i crispat".



Tres dies abans, el 11 d'agost, hi va haver un episodi d'amenaces del marit a la dona, a la qual va dir "em vas a obligar a fer alguna cosa que ens va a fer mal als quatre", en referència a ells dos i els fills.



El tribunal considera veraç el testimoni de la denunciant i assenyala que el condemnat va posar sosa càustica en una barra de llavis que la dona feia servir, i un altre producte càustic "amb igual poder abrasiu" a les butxaques posteriors d'uns pantalons texans "que pocs dies abans ella li havia dit que s'anava a posar ".



Aquell matí del 14 d'agost la dona es va posar els pantalons texans "i va marxar de casa, juntament amb la seva filla petita, amb la intenció de prendre un cafè amb unes amigues" però en arribar al bar "va començar a sentir calor i que la part superior de les cames i glutis li picaven i cremaven".



Va marxar a casa, "on es va treure els pantalons, es va rentar i va trucar per telèfon a la seva mare, plorant i dient-li que l'havia cremat".



Abans de marxar a l'hospital la dona va utilitzar la barra de llavis, "de manera que només posar-se el carmí van començar a cremar-li" i tot i que es va rentar immediatament va caure la pell superficial, indica la sentència.



La decisió judicial subratlla que P.A.M.D. va actuar després que la seva dona li anunciés que volia separar-se, una decisió que ell no acceptava.