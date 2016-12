Trump vol proves de la interferència russa en les eleccions

nEl president electe els EstatsUnits, Donald Trump, ha demanat a la Casa Blanca que presenti «proves clares» d'una possible interferència russa en les eleccions presidencials del 8 de novembre passat. «Si els EUA tenen proves clares que algú ha interferit en les nostres eleccions, hem de donar-les a conèixer», va dir ahir en una conferència telefònica amb mitjans de comunicació Sean Spicer, portaveu de l'equip de transició de Trump, que passa aquests dies festius al seu club privat Mar-a-Lago, a Palm Beach, a l'estat de Florida.

El comentari de l'equip de transició es produeix després de les recents declaracions del president sortint, Barack Obama, que va prometre «prendre mesures» contra Rússia pels suposats atacs cibernètics contra el país. Mitjans nord-americans han informat al llarg d'aquesta setmana que els EUA preparen noves sancions econòmiques i diplomàtiques contra Rússia per la presumpta ingerència del Kremlin durant les recents eleccions presidencials.

Mesures irreversibles

Les mesures, que podrien incloure també operacions informàtiques encobertes, estarien blindades perquè així Trump no pugui revertir-les fàcilment quan arribi al poder, el proper 20 de gener, segons els mitjans nord-americans. Agències d'intel·ligència dels EUA coincideixen que Rússia va interferir en els comicis amb atacs informàtics contra el Partit Demòcrata i la campanya de la seva candidata, Hillary Clinton, per ajudar a l'elecció de Trump, encara que el Kremlin ho ha negat. Sobre aquestes suposades interferències en les eleccions i la seva influència en els resultats, Spicer va subratllar que, «políticament, molta gent d'esquerres continua soscavant la legitimitat» de la victòria de Trump, la qual cosa, va afirmar, és «desafortunat». En la'sessió informativa, l'equip de transició va apuntar que Trump mantindrà converses amb personal del seu Gabinet per tractar sobre assumptes com la seguretat nacional, el traspàs de poders i el discurs que pronunciarà en la cerimònia d'investidura.

El Govern d'Obama prepara noves sancions econòmiques i diplomàtiques contra Rússia per la presumpta ingerència del Kremlin. Segons The Washington Post, l'Administració del president Barack Obama concreta els detalls d'aquestes sancions, que pretén imposar abans que el mandatari demòcrata deixi la Casa Blanca. Els funcionaris de la Casa Blanca tracten d'acomodar aquestes sancions a l'ordre executiva signada per Obama el 2015 per castigar a agents estrangers que perpetressin atacs informàtics.