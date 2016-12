Les luxoses mansions de l'URSS que Obama ha tancat als diplomàtics russos

Les luxoses mansions de Maryland i Nova York tancades pel president dels EUA, Barack Obama, són propietat del Govern Rus. Van ser adquirides per la Unió Soviètica en la dècada de 1950 i 1970, respectivament, i han acollit durant anys les festes i banquets dels diplomàtics russos, que ara hauran d´abandonar-les a causa de les sancions. Segons alts funcionaris del govern dels EUA, estaven sent usades pel Kremlin per suposades activitats d´espionatge, sense aclarir quin paper van tenir en el cas dels ciberatacs. Veritat o no, han estat des de sempre protagonistes dels rumors dels veïns.