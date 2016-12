Madrid col·loca testos als accessos de la Puerta del Sol per evitar atemptats

n L'Ajuntament de Madrid va començar ahir a instal·lar testos de grans dimensions en els accessos i carrers que desemboquen a la Puerta del Sol, com a part del sistema de seguretat per a les Campanades i per evitar atemptats com el de Berlín, on un camió va matar a 12 persones. Es tracta d'una de les novetats del dispositiu de seguretat per als esdeveniments de la capital per als quals es reforcen els efectius i que complementa les mesures que ja es duen a terme pel nivell 4 d'alerta antiterrorista. Hi haurà controls d'accés a la Puerta del Sol i el tancament de les estacions de Metro i de Rodalies, un dispositiu que mobilitzarà centenars d'agents de Policia Nacional, municipal, SAMUR -Protecció Civil i neteja.

A banda, el consistori va anunciar que prohibirà la circulació de camions de més de 3.500 quilos durant les cavalcades de Reis que se celebraran els pròxims dies 3, 4 i 5 gener per facilitar la tasca de prevenció de les forces i cossos de seguretat, però les fonts van aclarir que «no obeeix a un augment en el nivell d'inseguretat».