Putin esperarà a l'arribada de Trump i no respondrà a les sancions dels Estats Units

El president rus, Vladímir Putin, va fer ahir l'impensable, va rebutjar el guant llançat pel president dels Estats Units (EUA), Barack Obama, i es va abstenir de respondre amb contramesures a les sancions adoptades per la Casa Blanca per la suposada ingerència russa en les eleccions presidencials. «No crearem problemes als diplomàtics nord-americans. No expulsarem a ningú. No prohibirem ni a les seves famílies, ni als seus fills gaudir dels seus llocs habituals de descans a les festes nadalenques», va afirmar Putin en una declaració difosa pel Kremlin.

Dijous a la nit, en un ordre executiva, Obama va ordenar expulsar 35 funcionaris russos -entre els quals el cònsol a San Francisco (Califòrnia), als quals va donar 72 hores per abandonar el país amb les seves famílies-, sancions econòmiques contra organismes d'espionatge, individus i empreses de seguretat informàtica i el tancament de dos complexos ubicats a Maryland i Nova York que Rússia utilitzava presumptament amb propòsits d'intel·ligència. Tot plegat, pels presumptes atacs cibernètics de Rússia durant la campanya electoral als EUA.

I en comptes de recollir el guant i acceptar el duel, Putin va posar l'altra galta i va optar per convidar els fills dels diplomàtics nord-americans a la tradicional festa de Cap d'Any al Kremlin. «Reservant-nos el dret a mesures de resposta, no ens rebaixarem al nivell d'una diplomàcia irresponsable i d'estar per casa», va dir Putin quan tots esperaven una fornada de contramesures «recíproques», com va avançar dijous el mateix Kremlin.

Putin va destacar que, «tenint en compte la pràctica internacional, la part russa té tots els motius per adoptar una resposta adequada». Però tot seguit va assegurar que «els pròxims passos per al restabliment de les relacions russo-nord-americans els prendrem partint de les polítiques que proposi l'Administració del president Donald Trump», que pren possessió el pròxim 20 de gener.

Putin ha negat en nombroses ocasions en els últims mesos que el Kremlin estigui darrere dels atacs cibernètics perpetrats contra els EUA durant la campanya electoral, afirmacions que han estat repetidament secundades per Trump. «Per ventura Estats Units és una república bananera? EUA és una gran potència Com pot Rússia influir en l'elecció del poble nord-americà?», s'havia preguntat el president rus. I va acusar la candidata demòcrata, Hillary Clinton, d'intentar «desviar l'atenció» sobre el contingut dels missatges divulgats per WikiLeaks amb cortines de fum com els suposats ciberatacs russos.

Aixi, va titllar les sancions de l'Administració sortint de passos «inamistosos» i «provocadors» encaminats a fer mal «encara més» als llaços bilaterals, el que es contradiu amb els interessos de tots dos pobles i perjudica el sistema de relacions internacionals. A més, va lamentar que l'Administració Obama acabi el seu segon mandat d'aquesta forma, però, amb tot, va desitjar al president sortint i la seva família unes bones festes, i també a Trump.

L'abisme entre Obama i Trump

Les sancions han tornat a posar en evidència la profunda divisió que hi ha entre Obama i Trump. «És hora que el nostre país avanci cap a coses més grans i millors», va reaccionar el republicà a la decisió d'Obama. Els serveis d'intel·ligència nord-americans han dit que el mateix Putin, va estar directament involucrat en l'estratègia dels ciberatacs que van permetre el robatori i filtració de 20.000 correus electrònics del Comitè Nacional Demòcrata (DNC) i altres missatges de la campanya de Clinton.

Trump, que s'ha mantingut del costat de Moscou i ha qualificat de «ridícula» la conclusió de la CIA , i que posa en dubte la legitimitat de la seva victòria, ja havia demanat al Govern d'Obama que demostrés amb proves les acusacions. En la seva reacció a les sancions, però, Trump va anunciar que es reunirà amb les diferents agències d'intel·ligència per «actualitzar» la seva informació sobre el cas. A partir del 20 de gener, dependrà de Trump si manté o aixeca les sancions i altres prèviament imposades contra Rússia.