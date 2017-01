Oriol Mitjà vol eradicar la malaltia del pian en una província de Papua el 2017

Després que el tractament amb l'antibiòtic azitromicina proposat per l'investigador Oriol Mitjà, donés resultats excel·lents contra la malaltia del pian a un poblat de l'illa de Lihir, a Papua Nova Guinea, l'OMS va fixar el 2020 com a data per eradicar-la. Per fer-ho possible, s'ha de provar a una escala més gran, un dels objectius que l'equip de Mitjà es fixa per aquest 2017. Ja s'està treballant en el projecte per provar l'efecte de l'antibiòtic a una província del país, i també en una província africana com a pas previ per fer un campanya global per a les àrees endèmiques. Mitjà defineix el pian com una malaltia ''desatesa'' però confia en la responsabilitat de les farmacèutiques per lluitar-hi.

Fa set anys que el metge i investigador català Oriol Mitjà va arribar a l'illa de Lihir, a Papua Nova Guinea i va topar amb el pian, una malaltia provocada per una bactèria que deforma els ossos i produeix nafres sobretot als nens. Les investigacions de Mitjà, de l'Institut de Salut Global, van concloure que amb un tractament massiu amb azitromicina es podia eliminar el pian: només calia una pastilla per a cada persona, que val menys d'un euro.

Per aquest motiu, l'Organització Mundial de la Salut es va fixar com a objectiu, eradicar el pian el 2020, una data que per Mitjà, és assequible però que encara queda feina per fer. En aquest sentit, en una entrevista a l'ACN, Mitjà ha explicat que s'està treballant en un projecte pilot per provar aquest tractament, a partir del juny de l 2017, i comprovar la seva eficàcia a una província sencera de Papua Nova Guinea, i també a una província africana. Pel 2018, confia en poder estendre a totes les àrees endèmiques com a pas previ per a arribar arreu del món.

Per fer-ho possible, el projecte pilot necessita recursos. El tractament val 1 euro per persona, i es volen tractar 150.000 nens, i entrenar un equip de 100 persones per poder identificar la malaltia i ensenyar a tractar els nens. El projecte de recerca també inclou altres reptes com comprovar que no apareguin resistències als antibiòtics, esbrinar si hi ha altres animals que poden patir i transmetre la malaltia i aconseguir arribar a les regions més remotes. En total docns, es tracta d'un cost al voltant dels 250.000 euros en total. A banda dels recursos governamentals, per primera vegada, els particulars també hi poden contribuir amb petites donacions a través del web d'ISGlobal (www.pian.isglobal.org) i deixar el pian ''als llibres d'història'', diu Mitjà.

Mitjà defineix el pian com a malaltia ''desatesa'' que afecta a poblacions ''que no tenen veu'' perquè al ser pobres no tenen accés als sistemes de salut i tampoc no poden jugar un paper ''incident'' per prendre decisions. Per aquest motiu, Mitjà creu que una de les prioritats actuals és aconseguir estendre la percepció que ''val la pena'' eliminar la malaltia per aconseguir compromís governamental i de societats filantròpiques que financiin aquesta eradicació.

Les farmacèutiques també hi juguen un paper important ja que, tal com explica Mitjà, es regeixen per una lògica de mercat i actualment no hi ha interès en desenvolupar el fàrmac ni distribuir-lo si no és per generar beneficis. L'investigador però , és optimista, i confia que en poc temps, si l'evidència científica els dóna la raó i hi ha pressió ciutadana, aquestes empreses actuaran per ''responsabilitat social'' i acabaran contribuint a aquesta eradicació.

Oriol Mitjà creu que el pian dóna l'oportunitat a Catalunya ''com a país ric'' de ''marcar una diferència''. Considera que en altres aspectes no es pot ser capdavanters erò sí en ''solidaritat i recerca''. Mitja, que sempre ha estat interessat en les malalties que afecten els més vulnerables, té clar de seguir treballant en aquesta línia un cop, passat el 2020, ja no hi hagi pian al món.