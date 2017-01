Quatre anys de presó per a una jove que va causar, drogada i sense carnet, tres morts amb el seu cotxe

Quatre anys de presó per a una jove que va causar, drogada i sense carnet, tres morts amb el seu cotxe

Anava drogada, no tenia carnet de conduir, circulava amb un cotxe de luxe descapotable a 170 quilòmetres per hora, canviant constantment de carril i va provocar un accident en què van morir tres persones. La jove de 22 anys i nacionalitat búlgara va comparèixer en judici, entre els retrets dels familiars de les víctimes i va pactar quatre anys de presó i una indemnització, ja pagada, de 700.000 euros.

Va ser a Palma de Mallorca i difícilment es poden atresorar més agreujants. L'accident va tenir lloc a l'abril a Portals (Mallorca). Un dels morts va ser un motorista de 41 anys, pare de dos nens, al qual I. E. Y. va atropellar a donar un sobtat cop de volant. Les altres dues víctimes mortals eren el xicot de la condemnada i un amic de la parella, de 24 i 25 anys, respectivament. Al cotxe viatjava un altre amic que va patir ferides greus. A la jove se li priva del dret a treure's el permís de conduir per un període de sis anys.

"Ho sento", va dir en concloure el judici la condemnada, protegida a la sala de vistes per sis policies, al que un dels parents ha replicat: "Els quatre anys seran un regal per a tu". La jove, que porta des d'abril a la presó, va admetre els delictes contra la seguretat viària per conduir sota els efectes d'estupefaents i de conducció temerària en concurs amb tres delictes d'homicidi imprudent.

Els investigadors del cas van comprovar que la jove havia consumit èxtasi, marihuana, cocaïna i ansiolítics.

A l'entrada a la sala de vistes la policia ha fet un cordó per evitar que familiars dels morts s'aproximessin a l'acusada, que ha hagut d'escoltar agres retrets. També en acabar el judici, quan dins de la sala un parent d'un home no va poder contenir la ràbia i la va amenaçar.