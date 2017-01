Ensurt de l'exjugadora de l'Uni Chelsea Gray, que estava al costat de la discoteca

L'exjugadora de l'Uni Chelsea Gray estava al costat de la discoteca Reina celebrant el Cap d'Any quan va succeir l'atemptat en un ensurt que, a banda d'obligar Gray i les seves acompanyants a quedar-se tancades en un altre local nocturn proper, ha tingut molt ressò als Estats Units, on hi ha un fort debat sobre la seguretat de les seves compatriotes que juguen a diferents lligues del món.

L'escorta nord-americana juga a la lliga turca d'ençà que, el novembre del 2015, va deixar l'Uni Girona per acceptar una important oferta econòmica de l'Agu Sport, on encara continua. Gray juga els estius a la WNBA, amb els actuals campions, Los Angeles Sparks, i l'hivern a l'Agu Spor, un equip de Kayseri, ciutat que està a més de 600 quilòmetres d'Istanbul, on també hi va haver un fort atemptat ara fa poques setmanes amb catorze morts.

Ahir, però, Gray era a Istanbul celebrant el cap d'any amb altres jugadores nord-americanes de diferents equips turcs. Gray, Jantel Lavender (Fenerbahce) i Essence Carson (Yokin Dogu) estaven just al costat del Reina quan es va produir l'atemptat i les van fer quedar tancades a l'interior d'un altre local nocturn fins que la situació es normalitzés. Carson va explicar la situació a través del seu compte de Twitter i, com que les tres formen part de la plantilla de Los Angeles Sparks, la notícia va tenir molt ressò als Estats Units.

Gray, Carson, Lavander i altres jugadores professionals que juguen a Turquia, al costat de Rússia, la lliga més potent d'Europa, van poder tornar a casa sense més problemes, però el debat sobre la seguretat de les seves jugadores a l'estranger és cada cop més fort als Estats Units.

L'equip de Chelsea Gray, l'Agu Spor, té una plantilla molt potent amb jugadores d'alt nivell a banda de Gray i, segurament, serà rival de l'Spar Citylift Girona a l'Eurocup si els dos equips superen la propera ronda de la competició. L'Uni hauria de jugar contra l'Agu Spor a Kayseri el 9 de febrer.